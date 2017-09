MUSIQUE-MOMIX : L’accès aux conférences et aux showcases

MOMIX est une plate-forme de rencontres professionnelles, d’échanges et de partage musical menée par le producteur Stephan Rézannah de JorezBox et Jimmy Veerapin de Culture Events. Une démarche d’envergure pour Maurice dans le domaine musical.

Depuis quelques semaines déjà, le nom MOMIX (Mauritius Music Expo) fait partie du paysage mauricien. Cette plate-forme vise à promouvoir les talents de chez nous et à donner un coup de pouce à l’industrie musicale de Maurice.

En partenariat avec l’Institut Français de Maurice, JorezBox et Culture Events organiseront deux conférences, les 25 et 26 novembre, avec plusieurs professionnels venus de France, d’Afrique du Sud, de Madagascar, des Seychelles, des Comores et de La Réunion. Par ailleurs, plusieurs showcases auront lieu au One Live Muzik Festival, au Café du Vieux Conseil à Port-Louis, avec Eric Triton, Menwar, Blakkayo, Les Inkonus, Kristel (Madagascar), Caribombo (Venezuela) et Tilounn (La Réunion).

Les accréditations sont gratuites et limitées. Pour accéder aux conférences et aux showcases, les participants doivent remplir un formulaire. “Le nombre de places est limité. Seules les personnes ayant une activité dans le secteur musical seront retenues, par ordre de priorité : producteur, boîte d’événementiel, label, management, tourneur, programmateur, lieu de diffusion.”

Les conférences seront axées autour de la musique mauricienne et des avenues pour l’exporter.

Seuls les professionnels enregistrés pourront assister aux conférences et aux showcases de MOMIX. La plateforme se réserve le droit d’accepter un ou deux représentants par structure. Les adhérents de MOMIX auront un accès gratuit au One Live Muzik Festival.







DU 1ER AU 5 NOVEMBRE—Kaz’Out : Un festival de package

Avis aux festivaliers de Kaz’Out, prévu le samedi 4 novembre à l’Aventure du Sucre. Afin de mieux profiter de ce grand rendez-vous musical de plus de douze heures de musique non-stop, les organisateurs vous proposent quelques bons plans et packages dans le Nord. Début des festivités, du 1er au 3 novembre, avec des sessions Off Kaz’Out, où de nombreux artistes seront programmés sous diverses formules : pool party, dîner-concert, déjeuner musical, happy hour, cocktail acoustique. Des packages hébergement spécial Kaz’Out seront disponibles dans les établissements suivants : Le Pole à Grand-Baie, Toparadis à Pereybère, Esprit Libre à Pointe aux Canonniers et Mystik Lifestyle Hotel à Mont Choisy. Les infos et les réservations des hébergements seront mises en ligne sur la page Facebook du Kaz’Out Festival (https://www.facebook.com/kazoutfestival) et également sur les pages des différents établissements.