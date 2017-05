MUSIQUE: Plus que dix jours pour le Prix Musiques de l’océan Indien…

Le Prix Musiques de l’océan Indien tirera sa révérence le 26 octobre prochain lors d’une finale, qui se tiendra cette année à la Cité des Arts, à Saint-Denis, à La Réunion. Brigitte Dabadie nous confie que la décision d’arrêter ce grand prix régional a été prise à la fin de la dernière édition, mais que la disparition du co-organisateur, Serge Trouillet, en début d’année, a ajouté une note de tristesse à son regard, qu’elle entend bien faire disparaître durant ces préparatifs et pour la finale, qui sera une grande fête de la musique. Et pour que la créativité soit au rendez-vous, les dossiers de candidatures sont attendus nombreux avant le 15 mai.

Pourquoi avoir décidé que cette 6e édition serait la dernière ?

La décision d’arrêter le Prix Musiques de l’océan Indien a été prise et annoncée il y a deux ans. Six éditions, cela représente quand même une période de 12 ans, nous a fait remarquer Brigitte Dabadie lorsqu’elle était en visite dernièrement à Maurice. Il importe de reconsidérer les choses par rapport à la zone océan Indien, puis aussi par rapport à la France métropolitaine. Le monde musical de l’océan Indien, aujourd’hui, n’est plus celui que nous avons connu il y a 12 ans. L’environnement de l’artiste aussi est important. Nous avons la Journée internationale de la Propriété intellectuelle la semaine prochaine, il faudrait qu’on en parle un petit peu aussi ici. Il nous a semblé avec Serge Trouillet, ainsi qu’avec les membres fondateurs et associés du prix, que le moment était venu de se retirer pour laisser la possibilité à d’autres formules de voir le jour. Pour ne prendre que cet exemple, en 2007, lorsque nous avons commencé, on parlait encore très peu de diffusion musicale sur internet. Nous recevions essentiellement des cassettes audio et des CD et nous récupérions les documents des candidats sur papier et sur place, pour monter leurs dossiers ! Maintenant, c’est presque des « packagings » qu’il faut faire. Je vois bien que les choses avancent, que de nouvelles personnes arrivent dans la place. Il faut continuer, la professionnalisation doit s’amplifier. Aller sur scène et être bon, c’est déjà pas mal, mais il faut avancer.

Y a-t-il dans cette décision un désir aussi de se repositionner par rapport aux styles musicaux ?

Nous sommes positionnés sur les musiques actuelles et beaucoup de jeunes arrivent avec un positionnement qui y correspond. Ce faisant, ils ne renient en rien leurs racines musicales mais nous pensons qu’il existe d’autres lieux et événements appropriés pour les musiques traditionnelles. Les musiques actuelles couvrent un spectre très large, comme la musique électronique, pour laquelle Labelle a montré la dernière fois qu’elle évoluait aussi de façon très intéressante sous le ciel indianocéanique. Ce qu’il fait est à la fois roots et très contemporain. Quand le Mahorais Bo Houss a gagné en 2011, personne n’en avait entendu parler. Tout le monde a été étonné d’entendre du hip-hop, en shimahorais en plus ! C’était une surprise. Le hip-hop est un phénomène aux Comores avec quelque chose d’un peu plus vocal qu’ailleurs. Après, Maya Kamaty, qui se situe plus dans un registre de chanson populaire, était certainement moins déroutante qu’eux ou que Labelle par exemple.

Est-ce qu’il suffit d’avoir un bon répertoire pour convaincre le jury ?

Bien sûr, l’appréciation du jury porte sur la proposition artistique, mais là, il faut être prêt pour la scène, et même plus que cela… pour les festivals internationaux ! Toujours selon le même principe, en 2018, nous emmenerons le lauréat dans des événements tels Babel Med Music, à Marseille, ou Visa for Music, à Rabat, au Maroc, ou même plus près d’ici, à l’IOMMA, à La Réunion. Là, en 45 minutes, il faut convaincre les professionnels qui s’y retrouvent et les propositions sont nombreuses… Bien sûr, on peut plaire à certains et pas à d’autres, mais il faut assurer et assumer pleinement ce que l’on fait sur scène.

Comment se passent les échanges avec les musiciens que vous avez accompagnés pendant ces 12 ans pour ce prix ?

Au final, on a assez peu de temps pour se préparer, et d’un groupe à l’autre, les échanges ont été totalement différents. Par exemple, on n’a pas du tout parlé des mêmes choses avec Labelle la dernière fois et Mami Bastah, qui était le lauréat de la deuxième édition. Labelle est passionné de musique contemporaine, autant il s’intéresse à la spiritualité, autant il a besoin de tout comprendre, décortiquer. Il est très cartésien. Mami Bastah est quant à lui un parolier extraordinaire dans la grande mouvance de la chanson malgache, d’une autre génération que Labelle aussi.

Et que s’est-il passé pour Labelle depuis la finale qui s’est tenue au Théâtre Serge Constantin en 2015 ?

Aujourd’hui, il se retrouve en plus avec une aide extrêmement conséquente de l’action culturelle de société des auteurs française, la Sacem. Il se retrouve sur des scènes intéressantes et puis il devrait sortir un nouvel album en septembre ou octobre chez In Fine, qui est quand même une grande référence dans ce domaine. C’est vrai que, comme il est à la fois d’origine bretonne et réunionnaise, il avait un pied en France déjà à ses débuts. Il a été remarqué aux Transmusicales à Rennes avant qu’il vienne s’installer à La Réunion, où il se sent chez lui.

Quelles vont être les étapes du prix après la réception des candidatures ?

Nous réunissons le jury une première fois le 2 juin, toujours sous la présidence de Gérard Davoust, qui reste très fidèle au prix, est toujours président d’honneur de la Sacem et dirige plusieurs sociétés dans le monde de la production musicale. Les trois finalistes seront ensuite annoncés dans la foulée sur le site Web. Cette année, nous présenterons la finale le 26 octobre à La Cité des Arts, à La Réunion, dans la nouvelle salle Le Fanal, qui bénéficie d’un grand plateau et de gradins rétractables. Il y a deux ans, à Maurice, nous étions dans une configuration assise pour la première fois, et c’était super. Il y a une écoute plus intense.

Qu’est ce qui vous a le plus marqué ou amusé en 12 ans de Prix Musiques de l’océan Indien ?

Je regardais des vidéos l’autre jour avec les musiciens de Mami Bastah, qui est quelqu’un qui a des principes. Mais qu’est-ce qu’on a pu rire avec eux. On pouvait parler de tout et on a vraiment beaucoup ri ensemble. Après, la personnalité du leader change. On ne fonctionne pas de la même manière avec Maalesh ou Maya Kamaty, qui a été la première et seule femme à remporter le premier prix. Vous savez, chaque lauréat est tellement particulier qu’à chaque fois, c’est une belle aventure.