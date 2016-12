MUSIQUE - PREMIER ALBUM : Chansons de Noël des enfants de l’école Re Mi La

Son magique de Noël. Tel est le premier album de l’école de musique Re Mi La. Ce titre leur avait permis de remporter le concours de chant de Noël organisé par le Centre Nelson Mandela l’année dernière. L’album est une occasion pour Corinne et Alain Remillah de démontrer le parcours réalisé avec les enfants de La Caverne depuis quatre ans et demi.

Une cinquantaine d’enfants se sont retrouvés en studio pour réaliser ce premier album de l’école Re Mi La. « C’était un challenge pour nous. Les enfants ont à la fois chanté et joué d’un instrument. Nous avons vécu une expérience formidable et nous espérons que le public appréciera », dit Alain Remillah, l’âme de l’école avec son épouse Corinne.

Huit titres ont été spécialement composés pour cet album. Outre l’hymne Re Mi La, on retrouve également Mo mama, Son magique de Noël, Come on Friends, Auguste Lacaussade, Music Day et Le messager. Les styles varient du séga au country en passant par la musique fusion. « À l’école, nous apprenons aux enfants à jouer tous les styles. Nous accueillons des enfants de toutes les communautés et l’album témoigne de cette diversité. »

Cet album, poursuit pour sa part Corinne Re Mi La, démontre le parcours réalisé par les enfants de l’école depuis sa création. « Nous avons démarré à La Caverne il y a quatre ans et demi. L’objectif était de permettre aux enfants de la localité de développer leurs talents. Les cours sont gratuits. Les enfants apportent leurs propres instruments. À ceux qui n’en ont pas, nous mettons un instrument à leur disposition pour les cours. »

Satisfaite de cet engagement du couple Remillah, la municipalité de Vacoas/Phoenix a, depuis deux ans, permis l’ouverture d’une deuxième école. « Les cours ont lieu à Vacoas le samedi de 11h à 13h et à La Caverne de 13h30 à 15h. Nous avons des élèves de 7 à 60 ans car au fur et à mesure, les parents qui accompagnaient leurs enfants ont fini pour se mettre aux cours eux aussi. »

Guitare, percussion et harmonica sont les instruments enseignés pour le moment. Afin de permettre aux enfants d’avoir une meilleure idée du monde musical, l’école leur a fait visiter l’année dernière le studio Scorpio, à Petite-Rivière. « C’est le plus grand studio de Maurice et ils étaient contents de voir comment on travaille en studio, comment on fait un album. »

Petit exercice qui les a aidés puisque, cette année, ils y sont retournés pour enregistrer une partie de l’album, l’autre partie ayant été réalisée au studio de Patrick Antoine. Les recettes de l’album permettront d’acheter de nouveaux instruments ainsi que le matériel de sonorisation. L’album est en vente à Rs 150 auprès de l’école (5937-1658/5795-2491).