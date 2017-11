MUSIQUE - PRÉSENTATION : Métal infernal de Shred The Glory

Shred The Glory est un groupe mauricien de métal formé en 2014. Les cinq membres de cette formation façonnent dans l’ombre une musique déjantée et déroutante.

Évacuez l’image sobre et mélancolique que pourrait suggérer le nom du groupe. Dans Shred The Glory, les mots s’entrechoquent pour résumer le style de musique que Carl Chapman (bassiste), Akshay Bundhoo (guitariste), Ravish Ramdoss (guitariste), Christopher Carpen (chanteur) et Gary Lamport (batteur) veulent faire jaillir dans le paysage mauricien. “Nous ne cherchons pas la gloire. Nous voulons simplement faire de la musique”, affirme Gary Lamport. Cette formation prône le métal, un dérivé du rock aux sonorités lourdes et épaisses. Les fans de guitares électriques saturées et de riffs endiablés peuvent découvrir un métal imprégné de tous les genres musicaux.

Absolution, premier single.

Pendant que le reste du monde écoutait Despacito en boucle, Shred The Glory a sorti à la même période Absolution, son premier single. Une chanson écrite par Christopher Permal et qui compte plus de 1,500 vues sur les réseaux sociaux. “À travers cette chanson, nous voulons faire comprendre que tout le monde a un côté obscur et qu’il faut se battre contre cela.” Le single est disponible en téléchargement sur le site Bandcamp. “Dès que nous avons lancé Absolution sur les réseaux sociaux, nous avons reçu une invitation d’un musicien et producteur indien pour faire un concert en Inde.”

À l’instar de Slipknot ou Metallica, les cinq acolytes, âgés entre 25 à 35 ans, ont choisi le métal pour transmettre des messages. Ils soutiennent que la recherche musicale est un atout et c’est pourquoi ils essaient autant que possible de ne pas faire du copier-coller. “Nous préférons composer et jouer nos chansons que de faire des reprises.” Akshay Bundhoo écrit 80% des musiques. “Chacun apporte sa touche personnelle.”

Depuis 2014, le quintet fait de ce style de musique son terrain de jeu. Avant de fonder Shred The Glory, ils appartenaient tous à des groupes de métal. Ils ont décidé d’associer leur soif de musique après un jam au studio de Gérard Cimiotti. “Nous étions tous sous le charme”, confie Akshay Bundhoo.

Un album en cours de production.

Ces passionnés sont adeptes de Slipknot, Metallica, Parkway Drive, Animals as Leaders, Steve Vai, August Burns Red et Meshuggah. “Ces formations sont nos sources d’inspiration.” À chaque fois qu’ils jouent ensemble, place à l’osmose. “La première fois que nous avons réellement joué devant un public, c’était lors d’un concert à Ébène, devant des Mauriciens et des étrangers. Nous avons beaucoup apprécié l’ambiance.”

Au son de Moment of Clarity, une des chansons de leur futur opus, Gary Lamport et Akshay Bundhoo nous annoncent que cet album est en cours de production. “Si tout va bien, l’opus sortira en 2018.” Un album de huit titres, dont le nom n’est pas encore trouvé, qui n’aurait pu être imaginé sans le soutien de Thibault de Robillard. “Nous allons lancer d’autres singles dans les mois à venir.”

“Nous sommes reconnaissants envers nos fans, mais le marché mauricien n’est pas notre priorité.” Shred The Glory veut toucher un public plus large. Grâce à Carl Chapman, le Britannique du groupe, ils auront l’occasion d’exporter leur musique. “Il a déjà contacté un ami producteur”, confie Gary Lamport.

Le métal mal vu à Maurice

“À Maurice, il n’y a pas de culture métal. Beaucoup pensent que les hard-rockers sont inspirés par le sang ou se coupent les mains. Ce n’est pas le cas.” Selon les mythes, cette sous-culture se caractérise par une esthétique sombre, macabre et parfois provocatrice. Les hard-rockers portent souvent des vêtements noirs et des bijoux en argent. Des éléments perçus comme étant mystiques, effrayants et excentriques par certains.

“Le métal est considéré comme minoritaire”, dit Gary Lamport. Les Mauriciens sont peu nombreux à adhérer à ce style. “C’est hypocrite de ne pas accepter le métal. Nous sommes censés être une société multiculturelle.”

La musique que propose Shred Of Glory est très underground et attire un public restreint. “Pour les concerts, nous allons chercher nous-mêmes les gens. Nous ne pouvons pas compter sur les producteurs de concert car ils ne s’intéressent pas à nous. À la radio, il est très compliqué de diffuser notre musique”, souligne Akshay Bundhoo.