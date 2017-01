MUSIQUE: Safari présente « Mo Leritaz »

Avec six titres au rythme de la guitare et de la ravanne, le groupe Safari présente un album intitulé Mo Leritaz. Les deux membres du groupe, Slade Legentil et Claude Davis, proposent une aventure dans un style musical bien mauricien. Fidèles à leurs racines, les deux hommes mettent de l’avant des titres sous différentes thématiques, comme la nature ou encore l’héritage culturel. Mo Leritaz, Maw Prouve ou encore Control To bateau sont quelques-unes des chansons qui constituent leur album, qu’il présente avec fierté. « Nous avons pris notre temps pour sortir un album qui nous rend fiers. Près d’une année est passée avant qu’il ne soit terminé. Nous avons eu la chance d’avoir avec nous plusieurs collaborateurs connus, comme Joas, Brayen Theotis et Lansley Henri », explique Slade Legentil.

Safari existe depuis deux ans et avait déjà sorti un premier album l’an dernier, dont Mo Leritaz est la suite. « Nous avons toujours beaucoup aimé travailler ensemble. Avec notre premier album, nous avions eu beaucoup de critiques positives sur notre groupe. C’est pour cela que nous avons voulu concrétiser un deuxième album. » Le groupe Safari pense se produire sur scène à partir de la fin janvier. Mo Leritaz est disponible chez tous les revendeurs à Rs 200.