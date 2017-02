MUSIQUE : Yony Manarroo, puissance 4

Après avoir évolué dans le séga tamil, Yony Manarroo élargit son répertoire à travers You’re my life, un maxi 4 qu’il a lancé à l’occasion de la St-Valentin. Un opus avec plusieurs styles pour “toucher le plus grand nombre”, confie le chanteur.

“Je ne veux plus me cantonner uniquement au séga tamil”, dit Yony Manarroo. Une décision prise dans le but de faire croître son audience. “Je veux toucher un public plus large.” La décision de sortir un maxi 4 a également un but précis. “Quand tu sors un maxi 4, tu donnes une chance à tes chansons. Sur un album de huit à dix titres, les radios vont en jouer une ou deux, et les autres, même si elles sont belles, se perdent. Lorsque tu sors un maxi 4, tu te laisses la possibilité et les moyens d’en sortir un autre au cours de la même année.”

Cet opus a été créé à la manière d’un voyage itinérant. Sa carrière en Dravidian architecture l’amène à passer un mois à La Réunion et un mois à Maurice. Il consacre son temps libre à faire la tournée des studios locaux. “Ce maxi 4 a été enregistré dans trois studios différents. J’arpente les studios du pays à la recherche de nouveaux talents et de nouveaux sons. J’ai eu la chance de rencontrer Manu, un jeune de 20 ans. Il a des beats modernes qui me plaisent bien et qui, ajoutés à mon style, donnent quelque chose d’intéressant. Il a monté une mélodie en studio et c’est ainsi que le morceau You’re my life a été créé.”

Message et métissage.

À travers So rev, Yony Manarroo envoie un message à son petit frère. “C’est ma façon de lui faire prendre conscience que les parents font beaucoup d’efforts pour leurs enfants et qu’ils sont leur priorité. Leur rêve est que leurs enfants réussissent dans la vie.”

Avec 50 ans, le chanteur essaye de créer un certain métissage entre la culture musicale mauricienne et celle de La Réunion. Le morceau, agréable à l’écoute, est habillé de rythmes du maloya et du séga.

Sur son morceau Rencontre avec une rose, reprise en créole de Sealed with a kiss, le chanteur veut transmettre un message. “C’est une chanson que je ne connaissais pas réellement mais dont j’avais retenu la mélodie. Cette mélodie reste dans la tête et est un véhicule parfait pour lancer un message. Je n’ai pas écouté les paroles de la chanson originale pour ne pas me laisser influencer. J’ai posé ma propre histoire dessus : une histoire d’amour qui finit mal, comme on en voit trop souvent.”