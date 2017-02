MUSIQUES : Zulu et Uvi esquissent leur “tango blues”

L’univers mystique, coloré aux sonorités les plus plurielles et peuplé d’une myriade de Mauriciens pure souche, de Zulu, cet artiste d’une rare étoffe, est en proie ces jours-ci à une dense mutation. Raison ? Lui et sa “Tribu”, soudée par la très méticuleuse Uvi, mettent la dernière main, ou, serait-on plutôt tenté de dire, sculptent les meilleures notes pour que Tango Blues, le troisième album solo du bluesman du sud, prenne naissance sous les meilleures étoiles… Incursion dans l’ambiance feutrée du studio Scorpio, à Petite Rivière, le temps d’une séance d’enregistrement.

Les « met enn serye nasion ! » de l’homme à la voix rocailleuse fusent de part et d’autre. Zulu, qui mène la danse, c’est un commandant qui gère dans les détails les plus infimes l’expédition nouvelle… Exigence est un mot que notre artiste vénère, jusque dans la moindre note. Et ce n’est surtout pas celle qui lui insuffle au quotidien, depuis déjà quelques années, son quota indispensable de cet insoutenable désir de se surpasser, en l’occurrence, la menue mais très féroce Uvi Babajee, qui va le contredire, quand il est question de rigueur et de discipline ! Bien au contraire…

« Cet album, Tango Blues, confie le duo, est une quête. Nous sommes perpétuellement à la recherche de ce bonheur que l’on pense, parfois, inaccessible. Et ce disque va distiller un peu de ce que nous, on ressent et ce qu’on veut transmettre… D’où le choix du tango, une danse qui connote une foule de sentiments, mais aussi le blues, pour traduire ces maux de cœur permanents. » Dans un autre registre, relève Zulu, reprenant la citation d’Ernesto Sabato (le tango : une pensée triste qui se danse), « le tango est telle une expression de douleur… comme l’âme qui dit qu’elle a mal ». C’est aussi un peu « cet univers où, perpétuellement, le yin et le yang se rencontrent, renchérit Uvi Babajee. Ce n’est ni noir ni blanc… » Mais ni gris non plus, quand on connaît la propension des deux artistes, tant pour leur chaleur humaine, que celle qu’ils distillent à leurs créations.

Et les couleurs, justement, pour l’album qui succède à Zulu et Intimiste, sont toujours aussi chaudes. Tantôt sous forme d'incantations des Incas, tantôt sous celles de femmes mauriciennes que l’on entendait, dans le temps. « Bann nam plore », précise Zulu. Ici et là, un zeste de flamenco. Beaucoup de blues, bien évidemment. Des graines de séga typique du sable chaud mauricien. Des saveurs très exotiques, sans pour autant tomber dans le sirupeux. Des notes où le swing et le groove alternent, donnent du baume à l’âme et du ressort au cœur.

On s’aime, on se déchire, on pleure, on rit… et on danse ; au final, le cycle de la vie. Et le tout, pour ce Tango blues, s’annonce cependant très dépouillé. Zulu dira d’ailleurs que « depuis le tout début, c’est CE son-là que je recherche. »

Chombolilla

Les mélomanes, eux, surtout les “die hard” fans de l’artiste de Blue Bay, qui ne l’ont pas connu qu’avec son désormais mythique Métisse, conjugué avec Mario Ramsamy, mais qui sont tombés pour lui depuis le ténébreux Chombolilla ou encore, la ballade intemporelle Peser, découvriront dans quelques semaines la surprise. Lesquels des divers titres que Zulu et Uvi égrènent comme Mo drapo, Memories of life, Smile ou Mo ti bato figureront sur Tango Blues ? Lesquels raviront nos cœurs et nous feront chavirer ? Ça, seul le temps nous le dira. Pour l’heure, le maître mot est de « polir au maximum les morceaux déjà ficelés ».

Depuis plusieurs semaines déjà, le duo s’est entouré de La Tribu : Denis Serret (basse), Patrick Desveaux (guitares), Fredéric Manu Dorlin (batterie), Jerry Constance (claviers) et Christophe Barello (guitares) pour la nouvelle aventure. Le regard perdu au loin, Zulu se remémore sa douloureuse rupture avec les BlackMen Bluz, alors que lui et le combo surfaient sur la vague du succès. « Ça n’a pas été une décision facile, c’est clair, jette-t-il, entre deux bouffées de clope. Mais je devais le faire. Pour me trouver. »

Puis est arrivée Uvi. Comme un rayon ardent qui lui a transmis l’adrénaline nécessaire et surtout, l’amour pour se relever, alors qu’il était au plus bas, la force de se réaliser et concrétiser ses rêves les plus fous. Son regard se tourne instinctivement vers sa compagne : « elle est présente à chaque pas… Je lui en suis reconnaissant ». Puis son cheminement où graduellement « les uns sont venus, les autres sont partis… C’est le cycle de la vie, on n’y peut rien ». Pointilleux et encore une fois très exigeant, Zulu aura vécu une aventure solo ponctuée de hauts et de bas. Tant émotionnellement que financièrement.

Les graines de Tango Blues semblent avoir germé dans ces moments-là, justement. Où le bluesman du sud a touché le fond, a regardé dans le blanc des yeux la souffrance, la sienne comme celle des autres qui auront croisé son chemin.

Homme-orchestre, Zulu transcende l’image de la bête de scène qu’on lui connaît davantage, pour revêtir le costard de l’artiste qui gère tout : de poser son timbre si particulier qui rend folles les foules, à rappeler à l’ingénieur du son, Nilay Jodhun, qu’il a raté le tempo. Sans oublier que son sens de l’ouïe ultra-aiguisé l’amène à conseiller à Fred (Fredéric Manu Dorlin/batterie) qu’il vaut mieux « les cajon-la tonbe… Nou sey batri enn kou ek pa zwe ek baget me sey avek balye plito. Sinon, servi to lame mem, nou ekoute, nou gete ». La recherche de la note parfaite est omniprésente chez la paire Zulu/Uvi.

Mathilda

Arrêter. Recommencer. Maintes et maintes fois, l’homme se glisse derrière le micro, égrène quelques mots qui traduisent les maux d’une certaine Mathilda, qui bosse au Jardin de La Compagnie… « Non, non Nilay (ndlr : ingénieur du son et qui était également aux claviers sur Intimiste)… Rekoumanse. Swiv to metronom. La, la ! Sa, se sa son-la sa ! Samem sa ! » part-il enfin, d’un rire satisfait. Joignant les mains, tel que récitant une prière pour remercier le Dieu de la musique de l’avoir béni d’une bonne oreille musicale. Mais Zulu n’est jamais satisfait…

« Chaque album, chaque morceau est un pas de plus vers quelque chose de mieux travaillé », soutient-il, sous l’œil approbateur de Uvi. Inlassablement, sans jamais trahir ni fatigue ni perte de patience, l’homme donne des conseils. Tantôt aux musiciens, tantôt à Nathalie Ann Seenyen, qui fait faire des acrobaties vertigineuses à ses cordes vocales, sur certains morceaux de l’album. « Tu sais comment faisaient les femmes quand elles pleuraient un mort ? Je veux ce genre de lamentations… Allez, essaye. Donne-toi à fond, donne le meilleur de ce que tu as. Que ce soit puissant !» Et quand la jeune femme aura flirté avec les limites de la gravité, Zulu se départit d’un « Wow ! Limem sa… Monn gayn frisson. »

D’un grand rire, satisfait, heureux, ému, « the man with the golden voice » se remet au boulot. Pas de répit pour ceux qui veulent réussir. Qu’il soit derrière le micro ou la console, Zulu veut rester maître de sa création. D’ici quelques semaines, nous, heureux mélomanes, aurons enfin le droit de faire jouir nos tympans à l’écoute de ce fameux Tango Blues.