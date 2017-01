MUVMAN LIBERATER—CONGRÈS À QUATRE-BORNES: Ivan Collendavelloo demande aux trois députés du N° 18 de démissionner

Intervenant hier en début de soirée au tout premier congrès de son parti à la Salle des Fêtes de la municipalité de Quatre-Bornes, le leader du Mouvman Liberater, Ivan Collendavelloo, a demandé aux trois députés de Belle-Rose/Quatre-Bornes, nommément Xavier-Luc Duval, Roshi Bhadain et Kavi Ramano, de démissionner de leur poste de députés et de provoquer ainsi de nouvelles élections partielles. Il estime que ces trois députés « ont trahi leur électorat ».

« Sa trwa depite Quatre-Bornes la bizin demissione ek bizin fer bann eleksion partiel pou ki bann habitan Quatre-Bornes gagne trwa depite digne de se nom ki na pa pou vann ou », a lancé le Deputy Prime minister et leader du Mouvman Liberater (ML), Ivan Collendavelloo, lors du tout premier congrès de son parti pour 2017, dans la salle des fêtes de la municipalité de Quatre-Bornes hier soir.

Le leader du ML se référait aux trois députés de Belle-Rose/Quatre-Bornes, nommément Xavier-Luc Duval, leader du PMSD et aujourd’hui leader de l’opposition, Roshi Bhadain, qui a récemment démissionné de toutes les instances du MSM et du gouvernement, et Kavi Ramano, élu du MMM en décembre 2014 et qui en a démissionné pour adhérer au Mouvement Patriotique d’Alan Ganoo, pour démissionner à nouveau et siéger en « député indépendant » à l’Assemblée nationale.

Ivan Collendavelloo a argué que Xavier-Luc Duval a été élu pour être Deputy Prime Minister sous la bannière de l’Alliance Lepep. « Pa ti vot li pou ki li leader de l’opposition ». De même, a-t-il ajouté, Roshi Bhadain a été élu sous l’Alliance Lepep. « Kouma li kapav dir li independan zordi. Ou pa finn vot li pou sa ». Pareillement, Kavi Ramano, a poursuivi le leader du ML, a été élu pour être dans l’opposition. « Zordi, li nepli kone si li independan ou dan gouvernam », dit-il. « Tou le trwa finn trahi ou konfians. Tou le trwa finn trahir zot elektora ».

Selon Ivan Collendavelloo, la démission du PMSD de l’Alliance Lepep à cause du Prosecution Commission Bill est « une raison bancale ». « Xavier-Luc Duval finn abandonne ou pou so prop intere personnel ek li pa merite kontinie ress ou depite. To finn less to elektora tombe, to bizin demissionne », a-t-il martelé.

De Roshi Bhadain, Ivan Collendavelloo dira que « se enn soulazman ki li nepli dan gouvernement », et s’est refusé à en dire davantage. Quant au MMM, ce parti « s’est désagrégé ek nepli narien », dit-il. Parlant du PMSD, il lancera : « Zot fors de frap inn fini. Xavier pa kapav kouma enn Paul Bérenger kouma leader de l’opposition. Mwa ek mo bann kamarad nou pou desir zot dan Parlman. » Il a ensuite plaidé pour l’importance d’un « respect mutuel » dans une alliance.

Le Deputy Leader du ML, Anil Gayan, a lui dénoncé la double « trahison » de Xavier-Luc Duval et de Roshi Bhadain.

Le secrétaire général du ML, Eddy Boissézon, a allégué que XLD a quitté le gouvernement « parski li ena kiksoz a gagne ek PTr ».

Le ministre Anwar Husnoo a pour sa part argué que les opposants n’osent pas porter l’affaire de la passation de pouvoir entre sir Anerood Jugnauth et son fils Pravind devant la justice, parce qu’ils « savent qu’ils vont perdre » et que tout a été fait dans les règles.

Vijay Sumputh a, de son côté, exhorté les femmes à promouvoir les valeurs et les principes du ML.

Le maire de Beau-Bassin/Rose-Hill, Ken Fong Suk, a parlé de la volonté du ML de réaliser ses promesses, à l’instar de la rénovation du Plaza.

Rajendra Isram, conseiller municipal de Quatre-Bornes, a élaboré sur la « volonté » des conseillers d’œuvrer pour la Ville des Fleurs, à l’instar de l’actuelle rénovation du marché municipal. « Kan nou promet kiksoz, nou fer li », a-t-il martelé.