MUVMAN LIBERATER : Faire aussi bien que Xavier Duval au tourisme, a déclaré Ivan Collendavelloo

Le leader du Muvman Liberater (ML), Ivan Collendavelloo, qui participait hier à un dîner de fin d’année offert par son parti à Rose-Hill, a affirmé que son principal défi au Tourisme sera de faire aussi bien que son prédécesseur Xavier-Luc Duval. Il soutient qu’il travaillera dans le but de maintenir le rythme des arrivées touristiques en dehors de la saison de pointe. Ce dîner a aussi été l’occasion pour le ML de célébrer l’accession de son leader Ivan Collendavelloo aux fonctions de Premier ministre adjoint.

Le nouveau Premier ministre adjoint a affirmé qu’il accueille chaleureusement les commentaires des dirigeants de l’industrie touristique concernant sa fonction à la tête du ministère du Tourisme. Il a annoncé son intention, après les fortes pressions exercées sur l’industrie durant les périodes de fête, de rencontrer les personnalités du secteur touristique pour passer en revue les grands problèmes, y compris celui des chauffeurs de taxi des grands hôtels. Ivan Collendavelloo se penchera également sur la campagne de promotion touristique dans le cadre des Îles Vanilles et ensuite la connectivité aérienne inter-îles. « Je compte avoir des discussions poussées avec le secrétaire général de la Commission de l’océan Indien, ainsi qu’avec Air Austral, Air Mauritius et Air Madagascar pour essayer de voir ce qu’on peut faire pour améliorer le secteur touristique », a-t-il affirmé.

Ivan Collendavelloo a reconnu que c’est un travail à plein-temps, soutenant néanmoins que le ministère du Tourisme dispose « d’un encadrement formidable ». « Je ne crois pas qu’il y aura des problèmes », a-t-il souligné. Une première réunion est prévue avec les cadres du ministère du Tourisme. Par ailleurs, il ne compte pas quitter le ministère des Services publics afin de poursuivre le travail commencé. « Auparavant, c’était la débandade, maintenant le ministère a atteint sa vitesse de croisière et je n’ai aucun problème et laisse les choses se dérouler à leur propre rythme. » Showkutally Soodhun, lui, a affirmé n’avoir aucun problème avec Ivan Collendavelloo qu’il connaît depuis 1984.

Dans son intervention durant le dîner, Ivan Collendavelloo a rappelé le chemin parcouru par son parti. Commentant l’actualité, il a dit « regretter le départ de Xavier Duval avec qui il s’entendait très bien et qui est un camarade personnel ». « Je pense qu’il avait d’autres options devant lui et a agi, à mon avis, trop brutalement, mais chacun doit pouvoir prendre ses décisions », a-t-il dit.

Pour sa part, Anil Gayan a affirmé que ce n’est pas vrai de dire que le gouvernement viole le principe de séparation des pouvoirs en rendant le DPP redevable à une commission. Il a expliqué que l’État compte trois piliers, à savoir l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Or, le DPP fait partie de l’exécutif. Il a observé que Maurice est le seul pays au monde où le DPP est régi par la Constitution et non par une simple législation. Il a rappelé que cela est dû à une exigence de Jules Koenig et de Gaëtan Duval lors de la conférence constitutionnelle. Et de citer plusieurs cas, dont celui de Cehl Meeah durant lesquels le DPP a pris des décisions contestables. Pour lui, la possibilité pour un citoyen de contester, devant une instance institutionnelle, les décisions prises par le DPP aurait probablement évité que certaines personnes, dont ceux condamnés dans le cadre de l’incendie de l’Amicale de Port-Louis, soient emprisonnées. Dans certains cas, selon lui, il est mieux de laisser la cour trancher au lieu de le laisser entre les mains du DPP, qui a aussi le pouvoir de décider si une affaire sera référée devant la Cour d’assises ou la Cour intermédiaire. Ce qui fait toute la différence en ce qui concerne les peines d’emprisonnement. Il a lui aussi rappelé que les débats sur le texte de loi ont été renvoyés à une date ultérieure.