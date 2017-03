Pour le leader du Muvman Liberater, Ivan Collendavelloo, également vice-Premier ministre et ministres des Services publics, il est « or de kestion ki nou pou atir larzan sal » en termes d’investissements à Maurice. C’était hier lors d’une conférence de presse dans la salle du conseil municipal de Port-Louis.

Ivan Collendavelloo a, de nouveau, commenté la publication d’une série d’articles dans la presse concernant l’homme d’affaires angolais Alvaro Sobrinho, les qualifiant de « lynchage médiatique ». Il estime qu’ils donnent l’impression à l’international qu’« il y a un complot pour déstabiliser le gouvernement et l’économie du pays » et « pour repousser de manière hystérique les investisseurs qui souhaitent venir à Maurice ». « Bien sur, li or de kestion pou ki nou atir larzan sal. Nou pou aplik tou le mekanism de anti-money laundering. Nou pou met tou check list. A partir du moman que tou bann institusion finn clear enn investisman, li pa korek ki lapress prozet enn imaz de lapress ki pre a tou pou dekouraz sertenn investiser selon landrwa ki zot pe sorti. Li bien grav ». Il ajoute qu’il y a des milliardaires africains qui viennent de familles riches ou qui ont bâti leurs richesses et que « s’ils satisfont les normes internationales sur l’origine de leurs richesses, nous n’avons pas le droit de venir dire qu’ils sont des voleurs. C’est un délit grave ». Il devait également compare l’affaire Alvaro Sobrinho à celle de Bhinod Bacha, il y a deux décennies.

Concernant le projet métro express, Ivan Collendavelloo estime qu’il créera une dynamique économique avec les activités qui graviteront autour. Il est tout à fait normal, dit-il, que certaines personnes et activités devront déménager. Cependant, cela se fera en consultations avec les principaux concernés. Il demande aux gens de mettre de côté leur « petit intérêt personnel » en faveur de l’intérêt national.

Le leader du ML a exprimé sa solidarité envers le peuple malgache et d’autres pays africains affectés par le cyclone Enawo et souligne que Maurice est prête à contribuer à tout fonds de secours mis en place pour Madagascar pour permettre au pays de remonter la pente.

Commentant les rafales de ce cyclone, il souligne que le conseil des ministres s’est penché sur la nécessité de réviser les normes de construction dans le pays pour que les bâtiments soient plus solides.

Ivan Collendavelloo a aussi exprimé la tristesse du parti devant la disparition de trois jeunes à Montagne Zako. Il a évoqué sa rencontre avec le vice-président du Ghana, Mahamudu Bawumia, invité d’honneur à la célébration du 49e anniversaire de Maurice et avec sa délégation d’hommes d’affaires et d’investisseurs. Ils sont tous deux, dit-il, soucieux de l’avenir de l’Agoa après la décision prise par le président américain Donald Trump de diminuer le budget accordé à l’Afrique pour augmenter son budget de la défense. La fête nationale, la Journée internationale des droits des femmes, la rentrée parlementaire et la drogue ont également été des points évoqués. Pour le VPM, depuis l’arrivée au pouvoir de Sir Anerood Jugnauth et l’occupation du poste de Premier ministre par Pravind Jugnauth, « il y a un succès remarquable » en ce qui concerne le combat contre la drogue. Il souligne que les travaux parlementaires seront diffusés en direct à la télévision et il demande à l’opposition de faire preuve de cohérence.