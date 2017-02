MYA : Un centre de voile à Belle-Mare

Un vent nouveau souffle sur la MYA depuis que le nouveau bureau a vu le jour. Avec Florian Bétuel à la tête de la Fédération pour un deuxième mandat, quelques nouveaux projets sont à l'agenda. Parmi, mettre sur pied une seconde base de voile qui sera située dans l'Est du pays, soit à Belle-Mare plus précisément. Le but est de décentraliser la discipline permettant à d'autres personnes intéressées, voire les jeunes, de la découvrir. Valeur actuelle, le projet nécessite une grosse somme d'argent. Mais la MYA étant une petite fédération avec un budget restreint, elle devra faire avec les moyens du bord et sacrifier dans un certain sens, le centre de voile de Grand-Baie pour réaliser cet objectif. Ainsi, pas d'équipement neuf pour l'instant, mais plutôt quelques matériaux de seconde main pour démarrer en attendant l'arrivée de nouvelles flottes, qui sont plus que jamais nécessaires.

Un coach pour développer le kite

Le kitesurf, à l'instar du kitefoil, est en plein essor à Maurice. On a d'ailleurs vu l'émergence de riders talentueux, tel Louka Pitot, champion du Monde junior 2016 de kitesurf freestyle, Simon Lamusse, Vice-champion du monde junior 2016 de kitesurf freestyle, ou encore Jean de Falbaire et autre Jérôme Bonieux, les deux meilleurs « kitefoilers » mauriciens. Les quatre atteignent tous une renommée mondiale. Mais afin d'aider à agrandir la pépinière, la MYA cherche à recruter un coach national qui acceptera de lui donner un coup de main bénévolement. Les finances obligent, la fédération n'ayant les moyens d'embaucher un entraîneur à plein-temps. Qui plus est, ils ne sont pas aussi nombreux à pratiquer le kitesurf ou le kitefoil à Maurice. D'où l'objectif de démocratisation de cette discipline sportive.