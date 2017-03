MYCART.MU : eBay à la mauricienne

Dans moins d’un mois, le online shopping à Maurice connaîtra un chamboulement avec la mise en service de la plate-forme mycart.mu. Ce site local s’appuiera sur le modèle de grands sites d’achats en ligne comme Amazon ou eBay. Il misera sur son interface d’utilisation et ses nombreux avantages qu’il offre aux consommateurs et aux commerçants pour s’installer sur le marché online.

“À Maurice, il manquait un site comme celui-là”, dit Sonia Anand, une des directrices de mycart.mu. Disponible dans un mois environ, cette plate-forme facilitera la tâche aux commerçants qui souhaitent s’emparer du marché de la vente en ligne afin d’augmenter leurs chiffres d’affaires. “Nous allons faciliter le contact entre le vendeur et l’acheteur et rendre le shopping en ligne plus agréable.”

Sur la plate-forme, les consommateurs bénéficieront de plusieurs avantages. Premièrement, ils pourront trouver le produit qu’ils veulent acheter en quelques secondes, à travers le moteur de recherche du site. “Par exemple, si vous tapez le mot “chaussures”, vous aurez toute une gamme de magasins qui en vendent. Vous n’aurez alors qu’à ouvrir la page du magasin de votre choix pour découvrir tous les modèles disponibles.” Les clients pourront chat avec les commerçants en live avant d'effectuer leurs achats.

Transparence la plus totale.

Le fait de s’inscrire comme vendeur sur le site présentera plusieurs avantages. D’abord, l’enregistrement est gratuit. mycart.mu pendra cependant une commission sur chaque vente, dont le pourcentage n’a pas encore été annoncé. Pour tout enregistrement sur le site, le commerçant devra obligatoirement avoir un Business Registration Number (BRN). “Nous tenons à ce que tous nos clients soient enregistrés afin que toutes les transactions sur le site se fassent dans la transparence la plus totale et en toute légalité”, souligne Sonia Anand.

Autre avantage : chaque commerçant aura sa propre page où seront listés tous ses produits.

mycart.mu se distingue également pour la visibilité que le site va offrir aux commerçants. “Notre équipe s’assurera que les produits bénéficient d’une visibilité maximale à travers la publicité via Facebook ou Google Advert. Notre application fera également office de diffuseur d’informations sur les produits de nos clients. Ils n’auront pas besoin de se préoccuper de la publicité; ils pourront se concentrer sur la vente uniquement.”

Accès aux transactions.

Quant aux acheteurs en ligne, ils auront la possibilité de payer soit par un transfert en ligne ou à la livraison, selon leur préférence. La livraison de plusieurs de ces produits sera assurée par l’équipe de mycart.mu. La plate-forme en ligne permettra aux commerçants de gérer eux-mêmes leur page. Ils auront accès à toutes les transactions effectuées et pourront gérer les informations sur leur stock, entre autres. Ceux qui ne sont pas à l’aise avec l’outil informatique pourront se faire aider.

L’équipe de mycart.mu s’est d’abord spécialisée dans le développement de sites Web. Elle a constaté que certains de ses clients ne renouvelaient plus leurs sites parce qu’ils n’obtenaient pas de ventes et qu’il y avait un coût pour maintenir le site. “Il était triste de fermer les sites Web, mais nous avons compris les préoccupations de nos clients. Un jour, nous avons rencontré un vendeur de rue doué, qui vendait des produits artisanaux. Nous lui avons parlé et avons appris qu’il ne pouvait se permettre de louer un emplacement et qu’il devait vendre ses produits dans la rue. Nous avons aussi rencontré des responsables de PME, des femmes entrepreneurs, des importateurs et d’autres commerçants. Nous avons compris qu’ils faisaient face aux mêmes difficultés : trouver un magasin à un prix abordable, attirer des clients potentiels venant d’autres régions et promouvoir leurs produits. C’est alors que l’idée de créer mycart.mu a surgi.”