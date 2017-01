N°1 AU WEEK-END HIT PARADE DES FÉDÉRATIONS 2016 : Bashir Mungroo, président de l'AMB : « Notre devise est la politique du partage »

Comme lors de toutes les éditions qui suivent celle du classement du Hit Parade des Fédérations, nous mettons un point d'orgue à revenir sur la fédération gagnante, à savoir l'Association mauricienne de Badminton (AMB). Le badminton connaît une renaissance, passant notamment par une bonne gestion de son comité directeur, qui travaille pour le bien-être de la discipline. Si 2015 reste comme la saison la plus prolifique de la discipline, il n'en demeure pas moins que la fédération a su trouver la bonne formule pour rester au top, avec une équipe solide qui, grâce à sa réussite, a su forcer l'admiration et le respect. Le travail continue et l'AMB devra encore prouver dans les années à venir son statut de leader.

La communication comme maître mot

Le président de l'AMB, Bashir Mungroo, a tenu à préciser que la réussite est surtout liée à la bonne entente entre les dirigeants, qui prônent la communication. « Il n'y a jamais de tiraillements entre les membres de la fédération, je peux vous l'assurer. Quand nous ne sommes pas d'accord sur un point, nous nous asseyons et nous discutons de la meilleure décision à prendre. Il n'y a pas de querelles intestines qui nous perturbent, mais une grosse envie de faire progresser les choses et œuvrer pour le bien-être du badminton. Notre devise est la politique de partage », a fait ressortir le président de l'AMB.

Bashir Mungroo a pris du galon

Voilà un peu plus de quatre ans que Bashir Mungroo est à la tête de la présidence, lui qui a conservé les rênes pour quatre années supplémentaires. Force est de constater qu'il s'est beaucoup amélioré, passant de président discret à plus entreprenant. « Soyons honnêtes, à mes débuts à la tête de l'AMB, je faisais un peu figure de novice. Je connaissais le badminton, mais pas assez les rouages de la discipline. En un an et demi, voire deux ans, je me suis beaucoup acclimaté et j'ai appris au contact des autres membres. Comme on le dit si bien, il n'y a pas de meilleur endroit pour apprendre que sur le lieu de travail. Étant dans le management, il y a aussi certains domaines où je me retrouve facilement et où je peux apporter ma pierre à l'édifice. Définitivement, il y a eu de l'évolution dans ma manière de diriger », a précisé notre interlocuteur.

Raj Gaya : La Figure de Proue

Ce n'est un secret pour personne que Raja Gaya est le Monsieur Plus de cette fédération. Ancien président, occupant désormais le rôle de vice-président, il apporte son expertise et sa connaissance avec un professionnalisme criant, dont beaucoup devraient s'inspirer. Cheville ouvrière de l'AMB, il est considéré par beaucoup comme l'homme à tout faire, la sentinelle qui veille au bon développement de ce sport. « Comme je l'ai toujours dit, je suis ravi de posséder au sein de mon effectif une personne du Pedigree de Raj Gaya. Qui ne profiterait pas d'une personne aussi volontaire et pleine de bonnes intentions que lui ? D'ailleurs, il a un carnet d'adresses qui parle pour lui et ce n'est pas pour rien qu'il est le secrétaire général de la Confédération africaine de Badminton. Il connaît les rouages de l'administration et c'est en tout point bénéfique pour nous », a expliqué Bashir Mungroo, qui a tenu toutefois à souligner l'importance des autres membres de la Winning Team, composée de Rajen Pultoo (secrétaire) et Jonathan Li Ying (trésorier).

Le cas de l'ancien DTN Annas Jauhari

Le président de l'AMB a tenu aussi à adresser un clin d'oeil à Sahir Edoo, qui a apporté sa contribution. « Il apporte sa connaissance du badminton et qui plus est, son expertise, étant events manager au Badminton Confederation Africa. C'est un renfort et un soutien de qualité pour l'équipe car il s'occupe également des jeunes badistes ». S'agissant du cas de l'ancien DTN, Annas Jauhari, démis de ses fonctions en octobre, et qui a fait beaucoup jaser, Bashir Mungroo a tenu une fois pour toutes à clarifier les choses. « Annas Jauhari est arrivé l'année dernière et nous l'avons fait comprendre ce que nous attendions de lui. Mais nous nous sommes aperçus qu'une fois bien ancré dans la société mauricienne, il a commencé à se détacher de ses responsabilités et c'est pour cette raison que nous avons décidé de nous passer de ses services. En tant que DTN, il n'était pas uniquement en charge de l'élite mauricienne, mais il devait également s'occuper de la formation, effectuer des détections dans les établissements scolaires ou encore former les professeurs d'éducation physique au badminton. Il n'en fut rien. Je considère que nous avons pris la bonne décision car nous ne voulions pas gaspiller l'argent du contribuable. On nous reproche souvent de laisser partir nos DTN mais les gens ne comprennent pas que nous ne tolérons pas le manque de professionnalisme. Nous œuvrons uniquement pour le bien-être du badminton », a-t-il avoué.

Le regret de 2016

Bashir Mungroo a toutefois un regret. Celui de la Thomas Cup en fevrier. En effet, l'équipe masculine avait chuté en finale des éliminatoires à Maurice, se faisant battre par les Sud-Africains par 3 manches à 1. La sélection féminine avait, pour sa part, sorti le grand jeu en dominant l'Égypte en finale trois sets à rien (3-0) en finale des éliminations de l'Uber Cup et avait défendu le quadricolore national lors de la phase finale en mai à Kunshan, Chine. Jamais auparavant Maurice n'avait pu se qualifier pour la phase finale de la Thomas & Uber Cup (compétition par équipes). « Cela aurait été la cerise sur le gâteau si les deux sélections avaient obtenu leurs qualifications pour ces deux compétitions. C'est peut-être notre plus gros regret. Mais nous n'allons pas cracher dans la soupe. La qualification des filles était vraiment historique », a-t-il ajouté.

Que le rêve se poursuive en 2017…

Exister sur l'échiquier mondial. L'AMB aura à cœur de donner les moyens nécessaires aux meilleurs badistes de l'île de progresser et aussi de bénéficier de frottements divers. « Nous allons poursuivre sur notre lancée en 2017 en faisant encore mieux les choses. Nous avons comme projet de travailler en étroite collaboration avec une académie en Inde avec deux techniciens de la Grande Péninsule qui viendront régulièrement au pays pour apporter leurs expertises. Ces techniciens ne seront présents que pour trois mois et d'autres les remplaceront pour les trois mois suivants. Ceci ayant pour but de redynamiser les entraînements, et aussi d'apporter un nouveau souffle à la discipline », a-t-il déclaré. Ce dernier a notamment spécifié que les deux badistes de talents, Julien Paul et Aatish Lubah, seront amenés à effectuer des déplacements pour acquérir un maximum d'expérience. « Ils incarnent l'avenir. Ils ont besoin de frottements et ils ont confirmé qu'ils avaient le potentiel pour faire la différence. Cela s'est vu aux Internationaux de Zambie ou ils étaient revenus avec l'or autour du cou. »

Bashir Mungroo n'a pas manqué de remercier les partenaires financiers pour leur confiance placée en l'AMB. « Sans eux, nous n'aurions pas autant prospéré. Ils font partie intégrante du succès de l'AMB ». Nous espérons que 2017 sera une belle année pour l'AMB, qui aura encore une fois la lourde responsabilité de conserver son fauteuil de leader. La fédération a été égale à elle-même cette saison, que ce soit d'un point de vue organisationnel, qu'au niveau des résultats.