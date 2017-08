À NAIROBI : Laura Beg, première représentante mauricienne du Coke Studio Africa

Maurice a pour la première fois participé en juin dernier au Coke Studio Africa, à Nairobi. Ce “melting-pot” musical, initiative de la firme Coca-Cola, vise à réunir sur la même plateforme des artistes d’Afrique et à célébrer la diversité de la musique africaine. Grande première pour l'artiste Laura Beg, artiste à l'ascension fulgurante, qui a fait la fierté de Maurice par sa prestation, laquelle sera dévoilée le 8 septembre à 20h30 sur la MBC 3.

Se produire sur la même plateforme que des artistes de calibre international, tels Jason Derulo, Shellsy Baronet ou même le rappeur français Youssoupha, était « une occasion en or » pour Laura Beg. Cette chanteuse, qui brille par son talent, ne cache pas ses émotions. Lors d'une soirée hier à l'Hennessy Park Hotel, organisée par Coca-Cola, elle a une fois de plus fait danser la salle. Le Coke Studio, qui entame sa 5e édition, a vu cette année la participation de 16 pays d'Afrique, dont Maurice, une première pour notre pays. Laura Beg confie que sa sélection a été faite par une chercheuse de talents qui s'est basée sur son nombre d'albums vendus de même que sur sa réputation dans le monde musical pour l'inviter à participer au Coke Studio Africa. « C'est une fierté de représenter mon île à ce show télévisé et le tournage a démarré dans les studios de Nairobi. » Coup double pour Laura Beg, qui a non seulement conquis son auditoire, mais qui a aussi collaboré musicalement avec un artiste éthiopien. Le show de Coca-Cola sera diffusé à la télé et sur les réseaux sociaux, ce qui augure d'ores et déjà une ouverture pour nos artistes locaux.

Le Coke Studio Africa 2017 sera diffusé chaque vendredi, à raison de 13 émissions, sur la MBC 3 à 20h30. La première édition sera dévoilée le 8 septembre. Pour rappel, Coke Studio Africa est un concept musical sans aucun but de concurrence entre artistes, mais qui vise surtout à regrouper les talents africains sur une unique plateforme. Les artistes, triés sur le volet par leur notoriété, se classifient dans différents genres musicaux et leurs collaborations peuvent souvent créer un fusionnement d'idées. « L'objectif de ce show télévisé est de raviver une nouvelle flamme culturelle et musicale tout en célébrant la grande diversité de la musique africaine. On veut aussi inspirer les différents talents musicaux du continent, leur permettant d'effectuer des collaborations et des coopérations artistiques inédites », a expliqué Valérie Rochecouste, marketing manager de Coca-Cola Islands Mid-Africa Cluster.