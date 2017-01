NAISSANCES DU 1ER JANVIER : 21 naissances le jour de l’An

Pas de répit pour les services hospitaliers le jour de l’An. Pendant que la majorité des Mauriciens accueillaient avec faste la nouvelle année, une vingtaine de couples accueillait un nouveau venu dans la famille. Comme en 2016, il y a eu, au total, selon nos informations, 21 naissances, dont 16 dans les centres de santé publics, et 5 dans les cliniques privées. Le premier bébé mauricien de 2017 est venu au monde à l’hôpital Jeetoo, à 00h20. Il s’agit d’un petit garçon, Mohamed Sheik Aziah Unnuth, qui fait le bonheur de ses parents et de sa grande sœur, âgée de 5 ans. Cette année, il y a plus de nouveau-nés garçons que de filles, avec onze bébés garçons et dix bébés filles. Et c’est à l’hôpital Jeetoo que l’on compte plus de naissances.

Chez la famille Unnuth, c’est l’effervescence. Elle ne s’attendait pas à un début d’année béni. Il faut dire que le petit Mohamed Sheik Aziah était plutôt attendu, selon les prévisions du gynécologue, pour le 31 décembre. Si sa mère, Benazir, a commencé à ressentir les douleurs depuis 4h30 le 31 décembre, elle a été admise au Labour Ward de l’hôpital Jeetoo aux alentours de 20h30. Elle croyait ferme qu’elle accoucherait en 2016. Mais le petit en a décidé autrement et c’est très tôt, le 1er janvier, qu’il est venu au monde, à 00h20. Ce qui fait la joie de ses parents, conscients que désormais, leur vie a changé. Pour son père, “c’est une joie extraordinaire”. Avec un petit garçon, sa famille qui compte déjà une petite fille de 5 ans, est désormais complète, dit-il, fier également que la naissance du petit coïncide avec le 1er du quatrième mois du calendrier islamique. Cela a beaucoup de signification, dit-il, estimant que la naissance de son petit prince augure de bons présages pour la famille Unnuth.

Cette joie, d’autres familles la partagent, car chez elles aussi, il y a eu “un bébé de l’année”. Au total, ils sont, selon les données glanées par Week-End, 21 bébés qui sont nés le jour de l’An. Parmi, 11 garçons et 10 filles, dont 16 dans les hôpitaux publics et 5 dans les cliniques privées. Toujours à l’hôpital Jeetoo, on recense plus de naissances de filles (4) que de naissances de garçons (2) alors qu’à l’hôpital Nehru, on compte 3 bébés garçons contre un bébé fille, nés le 1er

janvier.

L’hôpital SSRN compte une seule naissance, un garçon, alors qu’à l’hôpital Victoria, on a vu, le premier jour de l’année, la naissance de deux garçons et une fille. La clinique Darné compte, elle, deux naissances — deux garçons. Alors que les cliniques Lorette, Bon Pasteur, et Apollo Bramwell, recensent toutes trois une naissance, avec en l’occurrence, un garçon à la Clinique Ferrière et respectivement une fille à Apollo Bramwell et Bon Pasteur. Si quelques césariennes ont été pratiquées, il nous revient que dans les hôpitaux, il y a eu 9 accouchements normaux, contre 7 césariennes. Ces bébés, qui font le bonheur de leurs proches, sont tous en bonne santé.