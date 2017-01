NATATION - 1ER GRAND PRIX 2017 : Douze records battus

La première journée de compétition de la Fédération mauricienne de natation (FMN) s’est tenue samedi à la piscine Serge-Alfred (50 m). 12 records sont tombés à l’issue de ce Grand Prix local qui, pour sa toute première édition, a accueilli un club de La Réunion (La Jeanne Natation).

Ryan Kok Shun (CAMO) n’a pas tardé à réaliser de bonnes performances, à l’image de ses trois records réalisés au 200 m dos (2’20"54), au 200 m nage libre (2’03"79) et au 200 m 4 nages (5’01"77) chez les 14 ans. En féminin, trois records ont été battus par Inès Gébert (CNQB) avec un chrono de 2’48"40, Layne Lim Ah Tock (CAMO) avec une performance de 2’32"63 chez les 12 et 15 ans respectivement au 200 m papillon et Tessa Ip Hen Cheung (CAMO) au 200 m brasse en 2’49"35 dans la catégorie 15 ans.

Quelques nageurs ont cependant eu un peu plus de mal à entrer dans la compétition. Cette année, comme prévu, il y a eu des changements dans l’organisation. Les préliminaires qui se faisaient le matin afin de réserver la finale aux meilleurs nageurs ont été abolies. Les finales sont donc directes pour tous les nageurs, classés en fonction de leurs meilleurs chronos sur l’épreuve.

« J’ai remarqué que les nageurs reviennent fatigués après les grands championnats. Les compétitions qui durent toute une journée sont lourdes. Du coup, lors des grandes rencontres annuelles, certains nageurs ont du mal à réaliser leurs meilleures chronos », fait ressortir le directeur technique national (DTN), Ben Hiddlestone, pour expliquer ces changements.

Toujours en ce qui concerne l’organisation, il y a trois chronométreurs pour chaque nageur, comparé à l’année dernière où il n’y en avait que deux. En effet, ce sont les critères de la Fédération internationale de natation pour pouvoir homologuer un record national. En ce qui concerne les deux élites Bradley Vincent et Mathieu Marquet, ils n’ont pas pris part ayant eu des problèmes de santé la veille, selon Ben Hiddlestone.

Quant aux autres records, ils ont été réalisés par Ken Tse Pen Ki (CNQB) chez les 12 ans au 200 m papillon (2’39"11) et au 400 m 4 nages (5’28"96), Josh Lan (CAMO) chez les 10 ans au 200 m papillon (2’20"62) et au 400 m 4 nages (6’54"78), Victor Ah Young (CAMO) en U12 au 200 m dos (2’37"74) et enfin Shawn Li (CNSP) chez les 10 ans au 400 m nage libre (5’44"11).

« Je suis assez satisfait des temps réalisés pour un début d’année. Les changements apportés ont été plus ou moins efficaces. Nous continuerons avec des entraînements légers jusqu’au prochain Grand Prix qui aura lieu dans quatre semaines. Nous ferons de sorte qu’il y ait un équilibre entre les études de nos nageurs et le sport. Il faut impérativement ajuster », conclut Ben Hiddlestone.

Les vainqueurs

GARÇONS

200 m papillon : U12 : Ken Tse Pen Ki (CnQB) 2’39"11 ; 13- 14 ans : Brandon Chan (CAMO) 2’46"12 ; 15-16 ans : Oovesh Purahoo (CNQB) 2’32"56 ; +17 ans : Grégory Anodin (CNQB) 2’30"27

200 m dos : U12 : Victor Ah Young (CAMO) : 2’37"74 ; 13-14 ans : Ryan Kok Shun (CAMO) 2’20"54 ; 15-16 ans : Kushen Govinden (CNSP) 2’27"99 ; +17 ans : Ryano Fortune (CNQB) 2’18"99

200 m brassent : U12 : Ken Tse Pen Ki (CNQB) 3’00"9 ; 13-14 ans : Brandon Lam (CAMO) 2’58"97 ; 15-16 ans : Varen Lutchmanen (CNSP) 2’47"75 ; U17 : Gopesh Bhawaneedin (CAMO) 3’05"71

200 m nage libre : U12 : Ken Tse Pen Ki (CNQB) 2’21"99 ; 13-14 ans : Ryan Kok Shun (CAMO) 2’03"79 ; 15-16 ans : Varen Lutchmanen (CNSP) 2’11"60 ; +17 ans : Grégory Anodin (CNQB) 2’05"70

400 m nage libre : U12 : Sébastien Battour (CNQB) 5’17"08 ; 13-14 ans : Noah Grutter (CNSP) 4’49"81 ; 15-16 ans : Bastien Marty (La Jeanne Natation) 4’42"72 ; +17 ans : Whilem Ranguin (La Jeanne Natation) 4’55"54

400 m 4 nages : U12 : Ken Tse Pen Ki (CNQB) 5’28"96 ; 13-14 : Ryan Kok Shun (CAMO) 5’01"77 ; 15-16 ans : Varen Lutchmanen (CNSP) 5’17"23 ; +17 ans : Gregory Anodin (CNQB) 5’18"27

FILLES

200 m papillon : 12-13 ans : Inès Gébert (CNQB) 2’48"40 ; 14-15 ans : Layne Lim Ah Tock (CAMO) 2’32"63 ; + 16 ans : Élodie Wong Woon Chong (CNSP) 2’32"78

200 m dos : U11 : Kelly Li Wan Po (CAMO) 3’17"18 ; 12-13 ans : Alicia Kok Shun (CAMO) 2’49"30 ; 14-15 ans : Leah Foo Sem Fah (CAMO) 2’33"84 ; +16 ans : Anaelle Rungassamy (CNQB) 3’11"82

200 m brasse : U11 : Maeva Chung How (CAMO) 3’34"34 ; 12-13 ans : Alicia Kok Shun (CAMO) 2’59"93 ; 14-15 ans : Tessa Ip Hen Cheung (CAMO) 2’49"35

