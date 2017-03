NATATION—AG ÉLECTIVE: Harold Lai reconduit à la présidence

La Fédération mauricienne de natation (FMN) a tenu son assemblée générale élective mercredi à la piscine Serge-Alfred. Onze membres onté été élus de facto pour former le nouveau comité, puisque des 14 candidats, deux ont choisi de se désister et un troisième n'était pas éligible selon les critères de la nouvelle Sports Act. Harold Lai a été reconduit à la présidence, alors que Doreen Tiborcz effectue son grand retour à la FMN.

L’éligibilité de chaque membre a été prise en considération par le comité régional en amont de l'assemblée générale, avance Harold Lai. Il cite le cas de Leckraj Ramgoolam. Ce dernier a quitté son poste d'entraîneur après la date limite du dépôt des candidatures. Mike Fok (CNSPL) et Pravind Luckho (CNSP) n'ont, pour leur part, avancé aucune raison quant à leur désistement respectif.

L'assemblée générale s'est déroulée sous la supervision de Kaysee Teerovengadum, qui représentait le Comité olympique mauricien. Ce comité, en place pour les quatre prochaines années, a vu le retour de Doreen Tiborcz, membre honoraire de la Zone 4 de la CANA. Elle occupera le poste de vice-présidente de la FMN.

Deux membres de l'ancien comité n'ont pas souhaité être reconduits. Il s'agit de Jean-Marie Froget, ancien vice-président, et Medgée St Louis, secrétaire générale, qui laissé la place pour des raisons personnelles.

« Je suis satisfait pour deux raisons. En premier lieu, nous pourrons assurer la continuité, surtout en vue des prochains JIOI en 2019. Ensuite, l'arrivée de nouveaux membres permettra de mettre en place de nouvelles idées, qui apporteront un certain équilibre à la fédération », estime le président.

Il a par ailleurs souligné le retour de Doreen Tiborcz, elle-même ancienne présidente de la FMN. « Son expérience dans le domaine de la natation sera grandement bénéfique », a-t-il conclu.

Le bureau

Président : Harold Laï

Vice-présidente : Doreen Tiborcz

Secrétaire générale : Marie-Rose Koo

Assistant secrétaire général : Pushpaanjali Annasawmy

Trésorier : Patrick Yene Teck

Assistant trésorier : Valerie Monet

Commission technique : Aline Li Chuen Cheong

Commission sportive : Kee Sing Poo Cheong

Membres : Christine Foo Sem Fah, Hurrydeo Beharry, Dickenrao Suddhoo