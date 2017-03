NATATION — AG ÉLECTIVE CE MERCREDI : Le suspense est à son comble 

Mis à part celui de Médgée St-Louis, aucun autre retrait n’a été enregistré à ce jour

Sauf imprévu, l’on se dirige vers des élections qui sera non sans surprises

Ce mercredi se tiendra l’Assemblée générale élective de la Fédération mauricienne de Natation (FMN), à la piscine Serge Alfred. Si à la semaine dernière il était question de trouver un consensus entre les clubs dont seuls leurs trois représentants ont été autorisé à faire acte de candidature, par contre les stratégies des uns et des autres ont été complètement bouleversées. Selon nos informations, aucun club ne veut soustraire de candidat sur la liste, alors que le cas de Leckraj Ramgoolam de Pamplemousse Dolphin Swimming Club (PDSC) fait débat.

Leckraj Ramgoolam est l’entraîneur en chef du PDSC et est passé entre les mailles du filet, le mercredi 1er mars lors des élections régionales, en se présentant comme candidat. Pour cause : la nouvelle Sports Act 2016 stipule qu’un entraîneur ne peut prétendre à être candidat à l’AG élective. Et ce ne sont pas les fédérations de kick-boxing, d’athlétisme et d’handisports qui diront le contraire. À cet effet, une mise en demeure aurait été servie à la FMN.

La question qui se pose toutefois : Harold Lai sera-t-il encore président de la FMN à l’issue de cette AG élective de tous les dangers? Tous les indicateurs portent à croire que les candidats ne pourront pas échapper à l’exercice de vote. Lors de cet exercice, certains clubs votants ne se poseront pas de question pour prendre leur revenge, après que la loi a été appliquée pour leur priver d’une candidature. D’autres clubs tenteront le tout pour le tout afin d’être parmi les 11 élus.

Conflits d’intérêts

Si cette tendance ce confirme il ne fait pas l’ombre d’un doute qu’à l’arrivée il y aura des surprise. Puisque si Médgée St-Louis du CSSC— élue au nom de la région de Curepipe— a déjà signifié son intention de ne pas être candidate, par contre, personne n’a à ce jour confirmé son retrait de la liste. Selon les bruits de couloirs, le CAMO devrait retirer un représentant afin que la région de BBRH n’ait pas trois candidats venant du même club. Mais des pressions en tout genre sont exercées pour qu’au final la formation de BBRH garde ses trois candidats. Le CAMO a été intransigeants, malgré, selon notre source, les promesses faites par son président, Kee Sing Poo Cheong, lui-même candidat.

Il y a aussi la candidature de Christine Foo Sen Fah du CAMO qui fait débat. Cette dernière n’est autre que la mère de la nageuse Leah Foo Sen Fah, qui évolue en élite et s’entraîne avec le DTN, Ben Hiddlestone. Sa candidature fait donc sourciller, surtout que l’histoire a démontré que quand les parents de nageurs sont membres du comité directeur de la FMN, les choses ne tardent pas s’envenimer.

Dans une île Maurice où on ne cesse de dénoncer les cas de conflits d’intérêts au plus haut sommet de l’État, le maintien de la candidature de Christine Foo Sen Fah pourrait entraîner la FMN dans une situation semblable. D’autant que la FMN doit souvent prendre des décisions par rapport à l’attribution de bourses, la sélection de nageurs en vue d’un déplacement à l’étranger, entre autres. Christine Foo Sen Fah n’aura d’autres choix que de passer le plus clair de son temps à step out de la réunion, comme le requiert la section 3 (4) de Second Schedule de la Sports Act 2016.

Une clause qui se lit comme suit: «No member shall take part in the deliberations of the Managing Committee on any matter which directly concerns an athlete or coach to whom he is related by blood or marriage». La FMN ayant également un passé très lourd en ingérence des parents membres du comité directeur dans les affaires de la natation mauricienne…

Les Candidats

PAMPLEMOUSSES/RIVIÈRE DU REMPART: Pravind Luckhoo (CNSP)n Marie Rose Koo (CNSP) et Leckraj Ramgoolam (Pamplemousses Dolphin)

PORT-LOUIS: Harold Lai (CNSPL), Aline Li (CNSPL) et Mike Fok (CNSPL)

BEAU-BASSIN/ROSE-HILL: Kee Sing Poo Cheong (CAMO), Christine Foo Sen Fah (CAMO) et Patrick Yene Teck (CAMO)

CUREPIPE: Valérie Monet (Blue Bay SC), Hurrydeo Beharry (Blue Bay SC) et Médgée St-Louis (CSSC) retirée

QUATRE-BORNES: Doreen Tiborcz (CNP), Direnrao Sudhoo (LDQB) et Pushpaanjali Annasawmy (LDQB)