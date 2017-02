NATATION — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DU 4 MARS : Les cinq comités régionaux dans le flou total

Le communiqué de la FMN publié dans les journaux et inondé d'erreurs, émis sans l'aval des membres de la fédération

À ce jour, aucun président des comités régionaux n'a reçu un courrier de la FMN les informant de la date et des conditions attachées à l'AGE du 4 mars

À quel jeu jouent le président de la Fédération mauricienne de Natation (FMN), Harold Lai Chuck Choo, et sa clique ? Plus de 12 jours sont passés depuis la publication dans les journaux d'un communiqué — qui était à la fois déguisé, déroutant et quelque peu dissimulé — indiquant que la FMN organiserait son Assemblée générale élective le samedi 4 mars en fin d'après-midi. Toutefois, ni les comités régionaux ni les clubs n'ont été depuis officiellement informés que la FMN allait dans cette direction.

Pour l'heure, les cinq comités régionaux de la FMN sont dans le flou le plus total, n'ayant pas été officiellement informés de la tenue de l'Assemblée générale élective de la FMN. En outre, il nous revient que le communiqué qui a été publié dans les journaux par l'entremise de Médgée St-Louis, secrétaire de la FMN, a été issu à l'insu des membres de la fédération. « Sa kominike-la, pa kone sa… Mo mem mo pa kone ki sanla finn ekrir sa », ont lâché à Week-End certains de ceux et celles qui gravitent autour d'Harold Lai, sans doute dans un excès de colère.

Cette situation met hors de lui Richard Meeterjoye, membre du comité directeur de la FMN, président du Comité régional de Port-Louis et aussi président de la Port-Louis Amateur Swimming Association (PLASA). Il voit dans cette démarche une volonté délibérée de la bande à Harold Lai de priver les clubs de leurs droits, lesquels sont inscrits dans la Sports Act et dans les règles de la fédération.

« Inconcevable ! »

« J'ai mené un combat avec une majorité de clubs pour que se tiennent les élections », indique Richard Meeterjoye. « Aucun des délais imposés dans la loi de 2013 n'a été respecté. Cette fois, le président veut s'appesantir sur la loi de 2016, mais là encore les conditions ne sont pas respectées. La loi stipule que le secrétaire de la fédération doit informer tous les clubs affiliés de la date des élections, des délais et des conditions à respecter. Or, aujourd'hui (ndlr : samedi), je n'ai rien reçu d'officiel de la fédération concernant cette Assemblée générale élective. Ni en tant que membre du comité directeur de la FMN ni comme président du comité régional de Port-Louis et encore moins comme responsable du PLASA. C'est inconcevable que des gens qui se disent responsables agissent de la sorte, alors que pour les voyages ils sont très actifs », regrette Richard Meeterjoye.

Le fait que le communiqué, qui porte la signature de Harold Lai, a été placé dans les journaux (voir photo) et que les dirigeants de clubs n'ont jusqu'à hier pas encore été informés de l'AG, indiquent une certaine embrouille au sein de la FMN. Pour l'AG annuelle de 2016, tenue le mardi 29 mars, un communiqué avait également été publié dans le journal, était signé par le secrétaire Médgée St-Louis et portait l'entête « Fédération mauricienne de Natation ». Mais cette fois, nul ne peut se douter du premier coup d'oeil qu'il s'agit là d'un communiqué de la FMN qui évoque les élections à venir.

D'autre part, tout laisse croire que cette démarche vise à piéger une certaine personne dont Harold Lai et sa clique ne veulent pas voir arriver à la direction de la FMN… Après avoir vainement tenté d'obtenir des votes en affiliant de nouveaux clubs — qui n'ont toutefois pas de droit de vote en vertu de la Sports Act 2016 —, le quintet (Harold Lai, Médgée St-Louis, Aline Li, Marie Rose Koo et Nawaz Sakauloo) à la tête de la FMN cherche, cette fois à revenir au pouvoir par l'embrouille.

Le piège s'ouvre

Pour cause, le communiqué qui a été récemment publié met l'emphase sur le fait que cette Assemblée générale élective se déroulera selon les dispositions de « The Sports Act 2016 ». Ainsi, comme dit l'Anglais, « ignorance of law is no excuse ». C'est sans doute sur ce point que la bande à Harold Lai veut piéger des potentiels candidats, car le communiqué ne mentionne pas :

(a) comment, à quelle date et dans sous quelles conditions les comités régionaux doivent se réunir pour organiser leur assemblée générale et désigner leurs trois représentants ;

(b) qui sera présent pour décider si un membre qui se porte candidat pour l'AG élective est éligible ou pas selon la Sports Act 2016 ;

(c) quelles seront les personnes qui constitueront le collège électoral le 4 mars, et qui seront les trois représentants des régions ou des clubs comme il est mentionné à la section 2 (d) (ii) du Second Schedule de la Sports Act qui se lit comme suit :

« The voting members shall, except for a newly registered National Sports Federation – (i), consist of at least one representative from every sports club affiliated with the National Sports Federation and which has participated in competitions over the preceding year » ;

(d) que ceux qui veulent être candidat pour l'AG élective doivent signifier leur intention au président/secrétaire de leur comité régional respectif 21 jours avant la tenue de l'assemblée du 4 mars, et ce, en vertu de la section 3 (5) (a) du Second Schedule.

C'est sur ce dernier point que le bât blesse. La FMN n'a toujours pas officiellement éclairé les comités régionaux et les clubs sur la question d'enregistrement de candidature, alors qu'à compter d'aujourd'hui (11 février), il ne reste que 22 jours pour l'échéance du 4 mars. On ne peut qu'espérer que les présidents des comités régionaux aient pris conscience de cette loi, et aussi des conditions qui y sont attachées. Vendredi, Harold Lai était aux cotés d'Aline Li à la réunion explication entre le ministère des Sports et les fédérations sur l'application de la Sports Act. Le président de la FMN et sa PRO voulait surtout savoir si dans l'organisation de son assemblée ce sont les clubs qui allaient voter.

Dans cette logique, si au départ même les candidats sont éliminés, pourquoi y aura-t-il des élections ?