NATATION—CANA ZONE 4 (ZIMBABWE): 50 médailles dont 12 or pour Maurice

Récolte intéressante pour la délégation mauricienne au cours des championnats d’Afrique de natation zone 4 tenus au Zimbabwe de jeudi à dimanche dernier. Une moisson qui se chiffre à 50 médailles, soit 12 or, 21 argent et 17 bronze lors de cette compétition qui s'est tenue à la piscine Les Brown à Bulawayo. Cette prestation place Maurice à la cinquième place au classement général. La première place étant occupée par l'Afrique du Sud avec 43 médailles d'or, et les accessits revenant à l'équipe A du Zimbabwe (23 or) et la Zambie (18 or).

La délégation mauricienne comprenait également le directeur technique national, Ben Hiddlestone et la PRO de la fédération mauricienne de natation, Aline Kong. Même si six records des Jeux ont été améliorés par les Mauriciens, cette dernière souligne que la compétition s'est tenue par moments dans des conditions peu favorables. « Il pleuvait et l’épreuve du relais de samedi a dû être annulée en raison des orages assez proches de là où nous étions », souligne Aline Kong.

Au niveau des records, Alicia Kok Shun a amélioré la meilleure marque des Jeux en U12 au 200 m (2’59"22) et au 50 m brasse (35"80). Son chrono réalisé lors de la précédente édition tenue à Maurice l'année dernière dans cette dernière épreuve était 37"30. En masculin, dans la même catégorie d’âge, Victor Ah Yong s’est approprié les records des Jeux au 100 m dos en réalisant un chrono de 1’10"43 et par la suite, une performance de 32"76 au 50 m dos. Chez les 13 à 14 ans, Oliver Wong Chap Lan a amélioré son propre record au 800 m nage libre, avant de s'approprier celui du 200 m brasse en 2’32"09.

« L’effectif local était évidemment moins nombreux que celui du pays organisateur. De ce fait, le pays hôte se place tout le temps premier au classement des médailles. Nous avons cependant fait en sorte d’aligner au moins un de nos nageurs sur pratiquement toutes les épreuves », fait ressortir Aline Kong.

Il est à noter que plusieurs records nationaux sont également tombés dans les différentes catégories d’âge en action. La délégation était composée de Leah Foo Sem Fah, Béatrice Lim Kian Siang, Layne Lim Ah Tock, Alicia Kok Shun, Tessa IP Hen Cheung, Aurélie Tang Yan, Vritee Lukhoo et Élodie Wong en féminin et de Ryan Kok Shun, Varen Lutchmanen, Wayne Hau Kim Fong, Sébastien Wong Chap Lan, Kushen Govinden, Oliver Wong Chap Lan, Oovesh Purahoo et Victor Ah Young en masculin. Elle est de retour au pays aujourd’hui.