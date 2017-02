NATATION—CANA ZONE 4 (ZIMBABWE): Ryan Kok Shun décroche la première médaille mauricienne

Maurice, qui est représentée par un groupe de 16 nageurs (accompagnés du nouveau directeur technique national, Ben Hiddlestone, et de la PRO, Aline Kong) aux championnats d’Afrique de Natation Zone 4, a décroché sa première médaille dès la journée inaugurale hier matin, dans la piscine Les Brown de Bulawayo, par l’entremise de Ryan Kok Shun, qui a signé un chrono de 9’34”16 au 800 m nage libre en U14.

Quant aux autres nageurs qui ont participé à l’épreuve du 800 m nage libre, en l’occurrence Varen Lutchmanen et Wayne Hau Kim Fong, ils ont signé des chronos de 10’10”44 et 10’11”30 respectivement chez les U15. Sur cette même distance en féminin, Leah Foo Sem Fah et Béatrice Lim ont arrêté le chrono à 10’41”23 et 10’35”14 respectivement chez les U14, alors que Layne Lim Ah Tock est restée loin de sa meilleure marque (9’49”27) sur cette épreuve en réalisant une performance de 10’10”60.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue dans l’après-midi d’hier. Les compétitions se poursuivent aujourd’hui jusqu’à dimanche.

Résultats

GARÇONS

800 m nage libre

U14 : 1. Ryan Kok Shun 9’34”16

+15 ans : Varen Lutchmanen 10’10”44, Wayne Hau Kim Fong 10’11”30

FILLES

800 m nage libre

U14 : Leah Foo Sem Fah : 10’35”14, Béatrice Lim : 10’41”23

+15 ans : Layne Lim Ah Tock : 10’10”60