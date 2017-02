NATATION — CANA ZONE IV AU ZIMBABWE : Maurice ramène 12 médailles d'or et 18 records nationaux

Lors de l'édition 2016 des championnats d'Afrique de natation de la Zone IV tenue en terre mauricienne, la sélection de Maurice, représentée par une trentaine de nageurs, avait décroché 38 médailles d'or. Cette année à Bulawayo, au Zimbabwe, avec 16 représentants, elle a ramené dans son escarcelle 12 métaux précieux. Les Mauriciens terminent la compétition à la 5e place avec un total de 50 médailles et aussi quelques très bonnes performances à la clé.

Dix-huit records nationaux ont été homologués dans trois catégories d'âges, dont cinq par Victor Ah Yong. Le nageur des -12ans a notamment brillé dans l'épreuve du 100m dos, ramenant une médaille d'or pour le pays. Il a arrêté le chronomètre à 1 :10.43, avec quelques centièmes d'avance sur Callum Morgan (1 :10.97) de la Zambie. Mikah Burger (1 :14.78) de la Namibie termine sur la troisième marche du podium. Du côté féminin, Alicia Kok Shun s'est signalé quatre nouvelles marques nationales. Elle a remporté l'or sur le 50m dos (35.80) devant une Zambienne et une Ougandaise respectivement.

Pour Ben Hiddlestone, Directeur technique national (DTN), les Mauriciens se sont très bien défendus malgré de fortes oppositions. « Le niveau de la compétition ne cesse de monter. Par exemple cette année, l'Afrique du Sud a envoyé une équipe beaucoup plus forte que celle qu'elle avait envoyée à Maurice l'an dernier. En 2016, les Sud-Africains étaient venus avec leur équipe C. Cette fois, c'est avec leur équipe B, comprenant des nageurs de niveau A, qu'ils se sont présentés à la compétition. Malgré que nous sommes une petite équipe, on a été très compétitif », estime-t-il.

Aurions-nous pu faire mieux ? Certainement ! Mais selon le DTN, il y a malheureusement le cyclone Carlos qui est venu chambouler la préparation des nageurs en vue de cette compétition. « Les entraînements ont été interrompus lorsque le pays est passé en alerte cyclonique. Nous avons complété seulement 60% de notre programme. Cependant, dans l'ensemble, j'ai vu une grande amélioration, notamment dans la façon dont les nageurs gèrent leurs courses et la concurrence. Je suis très heureux de la plupart d'entre eux et de leurs efforts fournis jusqu'à présent », fait-il ressortir.





Le classement final :

1. Afrique du Sud (43 or, 26 ar, 10 br) : 79

2. Zimbabwe (23 or, 37 ar, 38 br) : 98

3. Zambie (18 or, 11 ar, 20 br) : 49

4. Namibie (13 or, 3 ar, 5 br) : 21

5. Maurice (12 or, 21 ar, 17 br) : 50

6. Botswana (6 or, 2 ar, 6 br) : 14

7. Seychelles (5 or, 6 ar, 11 br) : 22

8. Mozambique (2 or, 6 ar) : 8

9. Angola (2 or, 4 ar, 3br) : 9

10. Kenya (6 ar, 13 br) : 19

11. Uganda (3 br, 2 br) : 5



Les records individuels à la compétition:

12 ans

Alicia Kok Shun – 50m NL (29.88). Ancien : Inès Gébert (30.31) à Serge Alfred en 2016

Alicia Kok Shun – 50m brasse (35.80). Ancien: le sien (37.30) à Serge Alfred en 2016

Alicia Kok Shun – 100m brasse (1 :19.92). Ancien : le sien (1 :22.07) à Serge Alfred en 2016

Alicia Kok shun – 200IM (2 :43.25). Ancien : Élodie Poo Cheong (2 :43.96) à Serge Alfred en 2008

Victor Ah Yong – 50m dos (32.76). Ancien: Ryan Fook Sheung (33.57) à Serge Alfred en 1995

Victor Ah Yong – 100m dos (1:10.43). Ancien: Ronny Vencatachellum (1.12.93) à Serge Alfred en 2001

Victor Ah Yong – 200m dos (2:34.33). Ancien : le sien (2:37.74) à Serge Alfred en 2017

Victor Ah Yong – 50m pap (30.43). Ancien: Ryan Fook Sheung (30.92) à Serge Alfred en 1995

Victor Ah Yong – 100m pap (1.08.32). Ancien: Shane Ah Siong (1:12.50) à Serge Alfred en 2008





14 ans

Ryan kok Shun – 100m NL (55.98). Ancien: Christophe Lim (56.68) à Serge Alfred en 1995

Ryan Kok Shun – 50 m dos (30.53). Ancien : Gaël Adam (31.31) à Serge Alfred en 2000

Ryan Kok Shun – 100 m dos (1 :05.01). Ancien : Elken Chong (1 :06.98) à Serge Alfred en 2010

Oliver Wong – 50 m brasse (31.62). Ancien : Darren Chan (31.80) à Serge Alfred en 2019

Oliver Wong – 100 brasse (1 :08.64). Ancien : Darren Chan (1 :10.29) à Serge Alfred en 2009

Oliver Wong – 200m brasse (2 :32.09). Ancien : Varen Lutchmanen (2 :41.74) en Angola en 2015

Ryan Kok Shun – 200IM (2 :21.17). Ancien : Christophe Lim (2 :24.55) à Serge Alfred en 1995



15 ans

Tessa Ip – 100m brasse (1 :17.57). Ancien: Élodie Poo Cheong (1 :18.25) à Serge Alfred en 2011

Layne Lim Ah Tock – 200 pap (2:32.44). Ancien: le sien (2:32.63) à Serge Alfred en 2017