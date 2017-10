NATATION—CANA ZONE IV JR: Les sélectionnés connus

En vue de la première édition de la Confédération Africaine de Natation Amateur Zone IV Jr (Open Water Swim) qui se tiendra durant le week-end 2-3 décembre prochain à Mont Choisy, la Fédération Mauricienne de Natation (FMN) a retenu huit nageurs pour représenter le pays à ce rendez-vous de jeunes.

Ils seront quatre garçons et autant de filles, issus des différents clubs de l’île. Les huit nageurs retenus se sont déjà affrontés lors de la quatrième édition de l’Open Water Swim à Mont Choisy le 24 septembre dernier. Pour Marc Tse Pen Ki, le président du Cercle des nageurs de Quatre-Bornes, il se dit « fier et heureux » que deux des nageurs à savoir Ovesh Purahoo et Célia Glovers, licenciés à son club, font partie de la sélection. « Depuis environ deux ans, Ovesh a progressé en enchainant plusieurs compétitions et au niveau des nages en eau libre, il domine sa catégorie. Quant à Célia Glover, c’est une nageuse prometteuse, qui aura son mot à dire en décembre », nous dit-il.

Alors que la réglementation de la CANA consiste a fournir deux représentants dans chaque pays et dans chaque catégorie d’âge, la Fédération mauricienne de natation a sélectionné trois nageurs qui seront alignés dans la même catégorie. Si à la fin de la compétition, le podium est constitué de trois Mauriciens, celui qui termine troisième ne sera pas médaillé. « Par rapport à la réglementation, seuls deux nageurs peuvent être inscrits dans leur catégorie. Donc, nous sommes en surnombre. Si Maurice termine dans les trois premiers, deux seront médaillés officiellement et pour compléter le podium le pays qui terminera à la quatrième place sera médaillé de bronze. La FMN a constitué une sélection de huit nageurs afin de participer au relais mixte », souligne Aline Kong, responsable de la communication à la FMN.

Lors de l’Open Water Swim qui avait eu lieu en septembre, la FMN avait précisé aux clubs affiliés que la sélection sera faite sur les deux distances. Soit 3 km et 5 km. « La FMN nous a communiqué verbalement que la sélection sera constituée sur 3 et 5km. Donc, quelques nageurs ont opté pour les 3 km (au lieu du 5 km) en pensant qu’ils réunissaient plus de chances de sélection sur le parcours réduit. C’est un double discours que la FMN a tenu envers les nageurs mauriciens, compromettant leur chance pour les 3 km », déclare Marc Tse Pen Ki.

Alors que la Zone 4 regroupe 14 pays dont l’île Maurice, seul l’Afrique du Sud a confirmé sa participation jusqu’à présent. Il est probable que l’Angola confirmera sa participation dans les prochains jours. La date limite des inscriptions est le 20 octobre.

La sélection mauricienne

Garçons

Ovesh Purahoo (CNQB), Ryan Kok Shun (CAMO), Noah Gruter (CNSP) et William Wong Chap Lan (CNSP)

Filles

Layne Lim Ah Tock (CAMO), Leah Foo Sem Fah (CAMO), Élodie Wong Woon Chong (CNSP) et Célia Glover (CNQB)