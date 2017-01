NATATION — CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE LA ZONE 4 : Seize nageurs sélectionnés pour Bulawayo

Ines Gébert se désiste pour cause de sécurité au Zimbabwe

Comme en 2014 en Ouganda, Harold Lai a choisi Aline Kong (Team Official) et Nawaaz Sakauloo (Team Manager) pour accompagner l'équipe, sans passer par une réunion du comité directeur

Le Directeur technique national de la Fédération mauricienne de Natation (FMN), l'Australien Ben Hiddlestone, a finalisé une liste de 16 nageurs qui iront défendre les couleurs de Maurice lors des Championnats d'Afrique de la Zone 4. Cette compétition de zone se déroulera dans la seconde ville de Zimbabwe, Bulawayo, située à plus de 439 kilomètres de la capitale Harare. Pour l'heure, huit filles et huit garçons ont été sélectionnés en vue d'une compétition qui sera disputée moins d'une année après l'édition 2016, qui s'était déroulée à Maurice au mois d'avril.

A priori, aucune vedette de la natation mauricienne ne figure dans cette liste de nageurs. Mais on retrouve quand même ceux et celles qui ont animé la saison 2016 (voir la liste en hors-texte). Toutefois, il est à noter que la sélection mauricienne sera privée de son meilleur élément sur 200m, à savoir Ines Gébert du CNQB, qui a été désisté de la section pour cause de sécurité au Zimbabwe. Il faut bien se dire que le Zimbabwe, en particulier la ville de Bulawayo n'est pas dispensée par une sécurité digne d'un État. Pas plus tard qu'en juillet 2016, une bombe avait éclaté dans la station de police de Magwegwe. D'autant que le site du gouvernement anglais prévient que : « There have been occasional armed robberies targeting foreign residents. Make sure your accommodation is secure at all times. »

La CANA zone IV est une compétition qui réunit chaque année aux alentours de 200 nageurs africains venus de plus de dix pays différents. La dernière édition s'était tenue sur le sol mauricien, soit à la piscine de Serge Alfred, où Maurice avait démontré une fois de plus qu'elle a sa place parmi les meilleurs en Afrique. Lors de la 14e édition, elle avait établi un nouveau record de médailles. En effet, Maurice avait terminé en tête du classement des médailles devant la Zambie et le Zimbabwe. Les Mauriciens avaient raflé un total de 38 médailles d'or. Laissant loin derrière les Zambiens, qui avaient fini avec 23 médailles d'or seulement. Maurice parviendra-t-elleà réaliser l'exploit avec, toutefois, un nombre réduit de nageurs comparés à 2015 ? En tout cas, les attentes sont grandes puisque la FMN a déjà la préparation des 10es Jeux des Îles de l'Océan Indien dans le viseur. Un travail qui commence dès samedi prochain avec le démarrage de sa première activité de la saison, le premier Grand Prix en grand bassin (50m) à la piscine Serge Alfred, compétition autrefois appelée Long/Short Course Meeting.

Par ailleurs, Week-End est en mesure de confirmer que le choix des personnes qui accompagneront la délégation mauricienne a déjà été fait par le président de la FMN, Harold Lai. À peine est-il rentré de ses vacances américaines que le président de la FMN a fendu un courriel à 8h51 hier matin, où il a d'abord souhaité une bonne année à ses membres — 14 jours après, preuve que ses vacances ont été longues — pour ensuite indiquer qu'il a choisi (recommanded), pour ne pas dire imposer, son choix, à savoir Nawaaz Sakouloo et d'Aline Kong comme Team Manager et Team Official (aller chercher la différence) avec l'équipe de Maurice, tout comme Ben Hiddlestone en tant que Head Coach. Le président de la FMN est même allé affirmer dans son courriel d'hier matin que le Comité Technique de la FMN « has already approved same » pour la sélection nationale. Mais Week-End peut affirmer que c'est ce lundi que le comité technique se réunira pour entériner la sélection qui ira au Zimbabwe.

C'est donc sans passer par son comité directeur que Harold Lai approuve une sélection nationale et ceux qui accompagneront la sélection. Le tout par courriel. Mieux, le président de la FMN va jusqu'à dire que si personne ne répond à ce courriel, il considère que le silence « will be considered as a non objection to proposed slection ». Un peu comme il a fait pour imposer sa « team » Shark dans la région Port-Louis et ce qui se passera sans doute dans le nord et à Beau-Bassin/Rose-Hill.

Quand un président d'une fédération n'a aucun respect pour son propre comité régional, allant jusqu'à « destituer » son président pour le remplacer par un de ses proches le temps de faire avaler une couleuvre, peut-on espèrer qu'il y ait du respect pour sa commission technique ? Ainsi va la natation mauricienne…

LA DÉLÉGATION MAURICIENNE

FILLES

12 ans et moins : Alicia Kok Shun et Vritee Lukhoo. 13-14 ans : Leah Foo Sem Fah et Beatrice Lim Kiam Siang, 15-16 ans : Tessa Ip, Layne Lim Ah Tock, Elodie Wong et Aurélie Tang Yan.

GARÇONS

12 ans et moins : Victor Ah Yong et Sébastien Wong ; 13-14 ans : Ryan Kok Shun et olivier Wong ; 15-16 ans : Varen Lutchmanen, Ovesh Purahoo, Kushen Govinden et Wayne Hau Kim Fong.

Entraîneur : Ben Hiddlestone

Team Manager : Ben Sakouloo

Team Official : Aline Kong