NATATION - CHAMPIONNATS NATIONAUX 2017 : 21 records battus en quatre jours

Les championnats nationaux de Maurice 2017 (connus jusqu’à l’année dernière comme les championnats d’hiver) de la Fédération mauricienne de natation (FMN) se sont tenus sur quatre jours (jeudi à hier) à la piscine Serge-Alfred (50 m). 21 records sont tombés en masculin et en féminin. Des nageurs venant de quatre clubs de La Réunion et d'un club des Seychelles ont également participé à la rencontre. Ces championnats comptaient pour la dernière manche qualificative en vue des championnats du monde de Budapest (12-28 juillet 2017), de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l’Océan Indien à La Réunion (3-5 juin 2017) et probablement des mondiaux juniors (août 2017).

En féminin, Inès Gébert (CNQB) a réalisé a elle seule six records nationaux aux 50 m dos (35"08), 400 m 4 nages (5’42"14), 200m dos (2’41"67), 200m 4 nages (2’41) et 200 m papillon (2’40"86). Pour sa part, Tessa Ip Hen Cheung (CAMO), fidèle à ses performances, a enregistré trois chronos records aux 800 m nage libre (9’27"38), 100 m brasse (1’15"59) et 200 m brasse (2’46"77). « Les quatre jours de compétition ont été durs, surtout avec les éliminatoires du wee-end. Nous avons eu suffisamment de temps pour nous reposer avant la finale. Je me suis surpassée pour les épreuves de brasse et je m’attendais à de bons résultats. Je vise si possible les championnats du monde juniors », fait ressortir Tessa Ip Hen Cheung.

En masculin, Bradley Vincent a battu son propre record aux 50 m brasse avec un chrono 23"04, alors que son ancienne marque, réalisée au Congo Brazzaville, était de 0"07 de plus. Une performance qui a un peu étonné le nageur qui n’a jamais réalisé ses meilleurs temps à Maurice. « L’ex-DTN Ben Hiddlestone a complètement refait mes techniques. Le nouveau programme que je suis porte ses fruits. Mes meilleurs temps ont toujours été réalisés à l’étranger. Je vise les mondiaux et cette année sera pour moi une année de préparation en vue des échéances de l’année prochaine tels que les Jeux du Commonwealth », avance Bradley Vincent.

Toujours en masculin, Victor Ah Young (CAMO) s’est lui approprié six records aux 50 m dos (31"98), 50 m papillon (28"98), 100 m papillon (1’05"04), 200m 4 nages (2’34"67), 200 m papillon (2’37"11) et 100 m dos (1’09"74).

Le président de la FMN, Harold Lai, a remercié les nageurs, les officiels, les entraîneurs, le DTN, les clubs réunionnais et seychellois, le public très dynamique, entre autres, pour toute la compétition. « Nous avons eu l’un des meilleurs championnats nationaux avec les clubs qui ont bien voulu y participer. Le niveau même était différent et les performances démontrent bien le gros travail qui se fait derrière dans chaque club », soutient Harold Lai. Il ajoute que la FMN va se réunir cette semaine afin de finaliser les sélections. « Nous attendrons avant de nous prononcer sur notre participation aux championnats du monde juniors car cela dépendra de notre budget. »

Les records records

GARÇONS

50 m dos : Victor Ah Young (CAMO) 31"98

50 m papillon : Victor Ah Young (CAMO) 28"98

50 m nage libre : Bradley Vincent (CAMO) 23"04

100 m nage libre : Gregory Anodin (CNQB) 53"66

100 m dos : Victor Ah Young (CAMO) 1’09"74

200 m nage libre : Mathieu Marquet 1’54"44

200 m papillon : Victor Ah Young (CAMO) 2’37"11

200m 4 nages : Victor Ah Young (CAMO) 2’34"67

100 m papillon : Victor Ah Young (CAMO) 1’05"04

100m brasse : Oliver Wong Chap Lan (CNSP) 1’07"30

400 m nage libre : Mathieu Marquet (CAMO) 4’09"03

FILLES

50 m nage libre : Alicia Kok Shun (CAMO) 29"79

50 m dos : Inès Gébert (CNQB) 35"08

100 m brasse : Tessa Ip Hen Cheung (CAMO) 1’15"59

100 m nage libre : Alicia Kok Shun (CAMO) 1’05"87

200 m dos : Inès Gébert (CNQB) 2’41"67

200 m papillon : Inès Gébert (CNQB) 2’40"86

200 m brasse : Tessa Ip Hen Cheung (CAMO) 2’46"77

200m 4 nages : Inès Gébert (CNQB) 2’41

400 m 4 nages : Inès Gebert (CNQB) 5’42"14

800 m nage libre : Tessa Ip Hen Cheung (CAMO) 9’27"38

(htexte 2 sur 2 cols)

Les champions 2017 par catégorie

JEUDI

Filles

50 m papillon

U11 : Vritee Lukhoo (CNSP) 36"37

12-13 ans : Alicia Kok Shun (CAMO) 32"93

14-15 ans : Camille Koenig (CAMO) 31"00

16-29 ans : Annah Auckburaullee (CNQB) 30"23

50 m dos

U11 : Vritee Lukhoo (CNSP) 39"12

12-13 ans : Ines Gebert (CNQB) 35"08

14-15 ans : Camille Koenig (CAMO) 33"18

16-29 ans : Sonia Jayram (CNQB) 36"68

800 m nage libre

U13 : Ines Gebert (CNQB) 10’34"81

14-15 ans : Leah Foo Sem Fah (CAMO) 9’57"97

+ 16 ans : Tessa IP Hen Cheung (CAMO) 9’57"38

Garçons

50 m papillon

U12 : Victor AH Yong (CAMO) 28"98

13-14 ans : Noah Gruter (CNSP) 29"79

15-16 ans : Ryan Kok Shun (CAMO) 28"09

17-29 ans : Bradley Vincent (CAMO) 25"69

30-39 ans : Dharamjay Kurmah (CNSPL) 41"35

50-59 ans : Peter Scott (CNQB) 37"80

50 m dos

U12 : Victor AH Yong (CAMO) 31"98

13-14 ans : Noah Gruter (CNSP) 34"44

15-16 ans : Ryan Kok Shun (CAMO) 30"38

17-29 ans : Mathieu Marquet (CAMO) 28"92

30-39 ans : Dharamjay Kurmah (CNSPL) 45"15

50-59 ans : Peter Scott (CNQB) 41"76

1500 m nage libre

U 14 : Victor AH Yong (CAMO) 19’25"34

15-16 ans : Michael Turenne (CNQB) 19’42"72

+ 17 ans : Wayne Hau Kim Fong (CAMO) 18’59"28

VENDREDI

Filles

400 m 4 nages

U11 : Vritee Lukhoo (CNSP) 6’19"06

12-13 ans : Ines Gebert (CNQB) 5’42"14

14-15 ans : Leah Foo Sem Fah (CAMO) 5’28"76

+ 16 ans : Anaelle Rungassamy (CNQB) 6’25"03

50 m brasse

U11 : Gabrielle Bathfield (CNQB) 46"08

12-13 ans : Alicia Kok Shun (CAMO) 37"05

14-15 ans : Beatrice Lim Kiam Siang (CAMO) 38"45

16-29 ans : Tessa IP Hen Cheung (CAMO) 35"73

50 m nage libre

U11 : Vritee Lukhoo (CNSP) 32"72

12-13 ans : Alicia Kok Shun (CAMO) 29"79

14-15 ans : Beatrice Lim Kiam Siang (CAMO) 28"88

16-29 ans : Annah Auckburaullee (CNQB) 28"35

30-39 ans : Sarah Jane Olivette (CNSP) 35"49

400 m nage libre

U11 : Jamie Prishika Ramgoolam (Pamp Dolphins) 5’31"90

12-13 ans : Alicia Kok Shun (CAMO) 5’10"50

14-15 ans : Layne Lim AH Tock (CAMO) 4’47"01

+ 16 ans : Elodie Wong Woon Chong (CNSP) 4’56"47

30-39 ans : Sarah Jane Olivette (CNSP) 35"49

4X200 m relais : CAMO 9’08"01

Garçons

400 m 4 nages

U12 : Victor AH Yong (CAMO) 5’31"74

13-14 ans : Brandon Lam Ngan Chan (CAMO) 5’30"69

15-16 ans : Ryan Kok Shun (CAMO) 5’01"65

+ 17 ans : Wayne Hau Kim Fong (CAMO) 5’27"66

50 m brasse

U12 : Gregory Tranquille (CNSP) 42"72

13-14 ans : Dylan Wong Chap Lan (CNSP) 35"30

15-16 ans : Oliver Wong Chap Lan (CNSP) 31"77

17-29 ans : Oliver AH Ching (CAMO) 31"02

30-39 ans : Dharamjay Kurmah (CNSPL) 50"16

50-59 ans : Peter Scott (CNQB) 40"05

50 m nage libre

U12 : Victor AH Yong (CAMO) 28"32

13-14 ans : Noah Gruter (CNSP) 27"23

15-16 ans : Oovesh Purahoo (CNQB) 25"67

17-29 ans : Bradley Vincent (CAMO) 23"04

30-39 ans : Dharamjay Kurmah (CNSPL) 34"53

50-59 ans : Peter Scott (CNQB) 32"08

400 m nage libre

U12 : Victor AH Yong (CAMO) 4’53"30

13-14 ans : Noah Gruter (CNSP) 4’38"83

15-16 ans : Ryan Kok Shun (CAMO) 4’23"73

+ 17 ans : Mathieu Marquet (CAMO) 4’09"03

200 m relais : CAMO 8’13"37

SAMEDI

Filles

100 m papillon

U11 : Gabrielle Bathfield (CNQB) 1’28"02

12-13 ans : Ines Gebert (CNQB) 1’13"01

+ 14 ans : Elodie Poo Cheong (CAMO) 1’05"98

200 m dos

U11 : Ryaah Dhurma (CAMO) 3’17"11

12-13 ans : Ines Gebert (CNQB) 2’41"67

+ 14 ans : Camille Koenig (CAMO) 2’27"42

100 m brasse

U11 : Jamie Prishika Ramgoolam (Pamp Dolphins) 1’35"46

12-13 ans : Alicia Kok Shun (CAMO) 1’20"05

+ 14 ans : Tessa IP Hen Cheung (CAMO) 1’15"59

200 m nage libre

U11 : Jamie Prishika Ramgoolam (Pamp Dolphins) 2’38"59

12-13 ans : Alicia Kok Shun (CAMO) 2’25"20

+ 14 ans : Leah Foo Sem Fah (CAMO) 2’16"89

200 m 4 nages

U11 : Vritee Lukhoo (CNSP) 2’58"89

12-13 ans : Ines Gebert (CNQB) 2’41"00

+ 14 ans : Tessa IP Hen Cheung (CAMO) 2’30"62

U13 — Relais 4X100 m : CAMO 5’14"67

+ 14 ans — Relais 4X100 m : CAMO 4’40"54

Garçons

100 m papillon

U12 : Victor AH Yong (CAMO) 1’05"04

13-14 ans : Adrien Ciceron (CNSP) 1’06"06

+ 15 ans : Gregory Anodin (CNQB) 1’01"91

200 m dos

U12 : Victor AH Yong (CAMO) 2’36"48

13-14 ans : Noah Gruter (CNSP) 2’35"91

+ 15 ans : Ryan Kok Shun (CAMO) 2’19"62

100 m brasse

U12 : Zack Petricher (CAMO) 1’31"54

13-14 ans : Dylan Wong Chap Lan (CNSP) 1’18"71

+ 15 ans : Oliver Wong Chap Lan (CNSP) 1’07"30

200 m nage libre

U12 : Victor AH Yong (CAMO) 2’17"32

13-14 ans : Noah Gruter (CNSP) 2’09"38

+ 15 ans : Mathieu Marquet (CAMO) 1’54"44

200 m 4 nages

U12 : Victor AH Yong (CAMO) 2’34"67

13-14 ans : Brandon Lam Ngan Chan (CAMO) 2’36"31

+ 15 ans : Oliver Wong Chap Lan (CNSP) 2’22"31

U13 — Relais 4X100 m : CNSP 4’38"49

+ 15 ans — Relais 100 m : CAMO 4’02"56

DIMANCHE

Filles

100 m nage libre

U11 : Vritee Lukhoo (CNSP) 1’12"13

12-13 ans : Alicia Kok Shun (CAMO) 1’05"87

+ 14 ans : Elodie Poo Cheong (CAMO) 1’00"59

200 m papillon

U11 : Gabrielle Bathfield (CNQB) 3’31"02

12-13 ans : Ines Gebert (CNQB) 2’40"86

+ 14 ans : Celia Glover (CNQB) 2’52"66

100 m dos

U11 : Vritee Lukhoo (CNSP) 1’25"39

12-13 ans : Ines Gebert (CNQB) 1’16"20

+ 14 ans : Camille Koenig (CAMO) 1’09"79

200 m brasse

U11 : Jamie Prishika Ramgoolam (Pamp Dolphins) 3’22"46

12-13 ans : Tessa IP Hen Cheung (CAMO) 2’46"77

+ 14 ans : Camille Koenig (CAMO) 1’09"79

Garçons

100 m nage libre

U12 : Victor AH Yong (CAMO) 1’02"23

13-14 ans : Noah Gruter (CNSP) 58"82

15-29 ans : Bradley Vincent (CAMO) 51"45

200 m papillon

U12 : Victor AH Yong (CAMO) 2’30"34

13-14 ans : Brandon Lam Ngan Chan (CAMO) 2’41"63

+ 15 ans : Wayne Hau Kim Fong (CAMO) 2’35"27

100 m dos

U12 : Victor AH Yong (CAMO) 1’10"74

13-14 ans : Noah Gruter (CNSP) 1’11"13

+ 15 ans : Mathieu Marquet (CAMO) 1’02"23

200 m brasse

U12 : Zack Petricher (CAMO) 3’22"97

13-14 ans : Brandon Lam (CAMO) 2’53"12

+ 15 ans : Jonathan Chung Yee (CNQB) 2’24"98