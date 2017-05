NATATION — CHAMPIONNATS NATIONAUX DE MAURICE, HIER : Quatre recordmen se signalent

Une fois n'est pas coutume. Les championnats nationaux de natation se déroulent en pleine soirée depuis jeudi, à la piscine de Serge Alfred à Beau-Bassin. Hier malgré le vent froid, les spectateurs ont chauffé les gradins au rythme des battements de tambour comme signe d'encouragement pour les nageurs, petits et grands, qui étaient nombreux à s'élancer. Parmi, des Seychellois et des Réunionnais, présents histoire de corser les épreuves qui se sont étendues jusqu'à 20h30.

De ceux qui se sont mis en évidence dans le camp mauricien, il y a le jeune Victor Ah Young, sociétaire du CAMO. Il s'est signalé avec trois records nationaux dans la catégorie des U12, notamment un dans l'épreuve du 100 m papillon où il a arrêté le chronomètre à 1 :05.04. John Yin Powe Hoo (1 :27.54) du CAM0 et Grégory Tranquille (1 :28.19) du CNSP prennent respectivement la deuxième et troisième place.

Du côté des plus de 19 ans, Mathieu Marquet (CAMO) a fait sensation sur 200 m nage libre, finissant sur la première marche du podium avec un chrono de 1 :54.44, soit avec 45 secondes d'avance sur son dauphin Grégory Anodin (CNQB). Marquet a pris un départ canon avant de distancer ses concurrents après le premier virage. La suite n'a été qu'une formalité. Ryan Kok Shun (2 :04.20) du CAMO termine quant à lui en troisième position.

Oliver Wong Chap Lan (1 :07.30) s'est de son côté illustré sur 100 m brasse avec un record national à la clé. Dans cette épreuve, le représentant du CNSP a dû redoubler d'effort pour terminer les derniers 15 m en trombe devant Jonathan Chung Yee (1 :O7.73) du CNQB. Oliver Ah Chin n'a lui pu mieux faire que la troisième place.

Chez les filles, Inès Gébert a amélioré deux anciennes marques, une en 200 m 4nages et l'autre en 200 m dos. Également présente lors de ses championnats nationaux, Élodie Poo Cheong (1 :05.98) n'a pas déçu. Égale à elle-même, elle a survolé les 100 m papillon pour prendre la médaille d'or devant Annah Auckburaullee (1 :07.75) et Élodie Wing Woon Chong (1 :11.78) respectivement. La quatrième et dernière journée du championnat se poursuit aujourd'hui à 14h30.

Les résultats

Filles

-11 ans

100 m papillon : 1. Gabrielle Bathfied (CNQB) 1:28:02

200 m dos : 1. Ryaah Dhurma (CAMO) 3:17:11

100 m brasse : 1. Jamie Prishik Ramgoolam (Pamp Dolphins) 1:35:46

200 m nage libre : 1. Jamie Prishik Ramgoolam (Pamp Dolphins) 2:38:59

200 m 4 nages : 1. Vritee Lukhoo (CNSP) 2:58:89

-12-13 ans

100 m papillon : 1. Ines Gebert (CNQB) 1:13:01

200 m dos : 1. Ines Gebert (CNQB) 2:41:67

100 m brasse : 1. Alicia Kok Shun (CAMO) 1:20:05

200 m nage libre : 1. Alicia Kok Shun (CAMO) 2:25:20

200 m 4 nages : 1. Ines Gebert (CNQB) 2:41:00

Relais medley : 1. Steffi Tin Powe Hoo/Julie Ka Cheong Fon Youne/Alicia Kok Shun, Jing Faye Ip Man Wan 5:14:67

14 ans et +

100 m papillon : 1. Elodie Poo Cheong (CAMO) 1:05:98

200 m dos : 1. Camille Koenig (CAMO) 2:27:42

100 m brasse : 1. Tessa Ip Hen Cheung (CAMO) 1:15:59

200 m nage libre : 1. Leah Foo Sem Fah (CAMO) 2:16:89

200 m 4 nages : 1. Tessa Ip Hen Cheung (CAMO) 2:30:62

Relais medley : 1. Camille Koenig/Elodie Poo Cheong/Tessa Ip Hen Cheung/Layne Lim Ah Tock (CAMO) 4:40:54

Garçons

-12 ans

100 m papillon : 1. Victor Ah Yong (CAMO) 1:05:04

200 m dos : 1. Victor Ah Yong (CAMO) 2:36:48

100 m brasse : 1. Zack Petricher (CAMO) 1:31:54

200 m nage libre : 1. Victor Ah Yong (CAMO) 2:17:32

200 m 4 nages : 1. Victor Ah Yong (CAMO) 2:34:67

13-14 ans

100 m papillon : 1. Adrien Ciceron (CNSP) 1:06:06

200 m dos : 1. Noah Gruter (CNSP) 2:35:91

100 m brasse : 1. Dylan Wong Chap Lan (CNSP) 1:18:71

200 m nage libre : 1. Noah Gruter (CNSP) 2:09:38

200 m 4 nages : 1. Brandon Lam Ngan Chan (CAMO) 2:36:31

Relais medley : 1. Zacharie Fok Cheung/Sebastien Wong Chap Lan/Adrien Ciceron/Noah Gruter (CNSP) 4:38:49

15 ans et +

100 m papillon : 1. Gregory Anodin (CNQB) 1:01:91

200 m dos : 1. Ryan Kok Shun (CAMO) 2:19:62

100 m brasse : 1. Oliver Wong Chap Lan (CNSP) 1:07:30

200 m nage libre : 1. Mathieu Marquet (CAMO) 1:54:44

200 m 4 nages : 1. Oliver Wong Chap Lan (CNSP) 2:22:31

Relais medley : Ryan Kok Shun/Oliver Ah Ching/Mathieu Marquet/Bradley Vincent (CAMO) 4:02:56

Score combinés (Équipes) : CAMO Beau-Bassin Swimming Club 2821.5