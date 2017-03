NATATION : Cinq clubs inéligibles suite à l’application de la Sports Act

Les sentiments étaient partagés mercredi à la piscine Serge Alfred aux alentours de 19h30, lorsque les derniers résultats sont tombés dans le cadre des élections des Assemblées générales régionales de la Fédération mauricienne de Natation (FMN). Cet exercice, comme nous l’avions prédit, a provoqué colères, frustrations et incompréhensions.

Tout a commencé vers 18 heures lorsque le président de la FMN, Harold Lai, a convoqué la cinquantaine de membres des clubs présents pour une réunion d’explication. Ce rassemblement a très vite tourné à la confrontation verbale, menée par Richard Meeterjoye, après que le bureau de la FMN a décidé d’appliquer à la lettre et dans toute sa rigueur la section 9 (5) et (10) de la Sports Act. Une section qui indique qu’un club ne peut présenter de représentants aux élections régionales si ledit club ne dispose pas d’au moins sept athlètes licenciés de la fédération, et si ces mêmes athlètes n’ont pas participé régulièrement aux compétitions de la fédération durant la saison écoulée.

L’application de cette clause dans toute sa rigueur survient alors que la Sports Act nouvellement amendée n’est en vigueur que depuis deux mois. Un timing qui aura surpris plus d’un, car bien des clubs n’ont pu se conformer aux nouvelles dispositions de la Sports Act en un si court laps de temps. Ainsi, il semblerait que la FMN a trouvé le moyen de se débarrasser de quelques têtes brûlées.

Les clubs qui ont fait les frais de cette nouvelle section de la loi sont Curepipe Amateur Swimming Association (CASA), Club des Sauveteurs (CDS) et Beau-Bassin Amateur Swimming Association(BBASA), Port-Louis Amateur Swimming Association (PLASA), Club Aquatique de Port-Louis. Alors que la formation de BUPAD (Pamplemousses) a été mise hors course pour n’avoir pas renouvelé son affiliation dans les temps prescrits.

Hormis la longue réunion d’explication, il y eut une tentative de Richard Meeterjoye de renverser la vapeur pour qu’il n’y ait pas une application aussi rigide de la nouvelle section de la Sports Act 2016. Mais il n’en fut rien. Harold Lai a maintenu sa position, ce qui veut dire que dans certaines régions— comme Port-Louis et Beau-Bassin/Rose-Hill— une candidature unique a été enregistrée. À Beau-Bassin/Rose-Hill, seuls les trois représentants de CAMO ont été élus, et ce sans élections. Tout comme à Port-Louis où seuls ceux du CNSPL (Harold Lai, Aline Li et Mike Fok) sont candidats pour l’Assemblée générale élective du 15 mars.

Par contre, la situation a quelque peu changé à Pamplemousses-Rivière du Rempart où l’arrivée et la participation de Big Splash —qui n’avait pas le droit de faire acte de candidature pour n’avoir pas participé régulièrement aux compétitions en 2016— au vote a permis un résultat de 2-1 ; deux pour le CNSP et un pour Pamplemousses Dolphin à travers Leckraj Ramgoolam. Ce dernier, rappelons-le, était membre de la FMN de 2008 à 2011 sous la présidence de Doreen Tiborcz. Marie Rose Koo, actuel assistant-secrétaire de la FMN, est parmi les trois élus aux côtés de Pravind Luckhoo.

Retour en force de Doreen Tiborcz?

Cette situation a profité au CAMO, qui doit logiquement retrouver les bancs de la fédération pour un deuxième mandat consécutif. Mais cette fois, la course se jouera entre Kee Sing Poo Cheong, Christine Foo Sen Fah et Patrick Yene Teck. Et comme à Port-Louis, la région de Beau-Bassin/Rose-Hille devra éliminer d’entrée un candidat, puisque trois membres d’un même club ne peuvent représenter une région à l’Assemblée générale élective. Déjà dans les milieux concernés, on mentionne que les noms de Mike Fok et Christine Foo Sen Fah seront retirés.

À Quatre-Bornes, l’ex-présidente de la FMN, Doreen Tiborcz, conserve sa position dans cette région. Non seulement a-t-elle été élue présidente de la région, mais elle a aussi été désignée candidate pour l’Assemblée générale élective du 15 mars aux côtés de deux représentants de LDQB (Les Dophins de Quatre Brones), à savoir Direnrao Sudhoo et Pushpaanjali Annasawmy. Est-ce le retour en force de Doreen Tiborcz au sein de la FMN? Si on analyse la donne après les élections de mercredi et avec l’avènement de la démission de Médgée St-Louis comme représentante de la région de Curepipe, l’élection de Doreen Tiborcz dans le comité directeur de la FMN est quasi certaine. Et si Harold Lai souhaite retourner à la tête de la FMN, il a intérêt à retirer quelques candidatures afin d’éviter une élection.

Avec ce qui s’est passé dans le cadre de cette Assemblée générale élective et les événements qui ont marqué le monde de la natation ces derniers temps, tout laisse croire qu’une élection ne pourrait qu’être fatale, notamment pour Harold Lai. En effet, avec le retrait volontaire de Médgée St-Louis à ces élections, après avoir été désignée comme représentante de Curepipe aux côtés de Valérie Monet et Hurrydev Beharry de BBSC, les plans d’Harold Lai sont sérieusement chamboulés.

Ceux qui ont été privés de leur droit à une candidature ne lui feront, à coup sûr, aucun cadeau à l’heure du vote. Il pourrait même y avoir des dommages collatéraux. Cette semaine sera sans doute riche en évènements qui affecteront l’avenir de cette discipline.