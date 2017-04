NATATION – FUTURE DAY 2: Le CAMO et le CNSP loin devant

Samedi dernier, la Fédération mauricienne de natation a tenu son troisième Grand Prix de la saison. Les jeunes de la catégorie U12 ans ont saisi l'occasion pour se mettre en évidence à la piscine de Serge Alfred (50 m) à Beau-Bassin. Les nageurs du CAMO et du CNSP se sont taillé la part du lion avec 18 et 14 victoires respectivement. L'Espérance Trébuchet Bigsplash arrive loin derrière avec cinq épreuves remportées.

Dans le camp du CAMO, Tessa Lam, Katelyn Han Mui, Hugo l'Arrogant et Magan Tin ont été le fer de lance de leur club. Les quatre ont décroché au total huit médailles d'or. À savoir que le jeune Hugo L'Arrogant aurait pu signer un triplé s'il avait remporté le 100 m dos. Mais la victoire est allée à un autre pensionnaire du CAMO à savoir Lucas Froget, qui l'a devancé de quelques centièmes.

Du côté du CNSP, Isea Jacquin et Grahish Ramdhun ont chacun ramené deux médailles d'or à leur équipe dans les épreuves individuelles. Jacquin a notamment brillé sur 100 m nage libre dans la catégorie U11. Elle a terminé sur la première marche du podium avec un chrono de 1 :16.53, soit avec neuf secondes et 39 centièmes d'avance sur Priya Missinhoun (1 :25.92) également du CNSP. Jiya Naik (1 :35.96) du CNQB prend la troisième place. Cette dernière s'est aussi signalée dans la course du 100 m papillon.