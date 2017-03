NATATION — GRAND PRIX 3 À SERGE ALFRED: Grégory Anodin, la surprise du 50 m nage libre

Coup de théâtre hier lors du troisième Grand Prix organisé à la piscine de Serge Alfred dans la dernière épreuve de la journée. Grégory Anodin (25.41) a fait sensation sur le 50 m nage libre en s'imposant d'un cheveu devant… Bradley Vincent (25.49) et Mathieu Marquet (25.99) deux spécialistes du crawl à Maurice. Donné outsider de la course, le nageur du CNQB âgé de 17 ans seulement a remporté la victoire au bout de l'effort. « C'était une course loin d'être gagnée d'avance. Elle fut extrêmement compliquée. J'avais manqué mon départ. J'ai dû alors fournir beaucoup d'efforts pour refaire mon retard. Dans mon élan, je suis arrivé à placer ma technique, on était alors à environ 15 m de l'arrivée. Je n'ai pas lâché prise », nous explique Grégory Anodin.

Fort de cet exploit, il compte prendre cette performance comme une référence à l'avenir. « Je suis très content. C'est encourageant pour la suite. Mais rééditer cette même performance la prochaine fois, ça sera encore plus difficile, parce qu'on ne doit pas oublier que Bradley Vincent a accompli beaucoup de choses dans sa carrière. Il faut le respecter. Quant à moi, je vais devoir travailler encore plus dur », avance-t-il en toute humilité. Un peu plus tôt, Anodin avait aussi remporté le 100 m papillon avec un chrono de 1 :02.56 devançant d'une seconde et 27 centièmes Warren Fitzgerald (1 :03.83). Darry Wong Woon Chong (1 :12.13) avait terminé en troisième position.

Pour Bradley Vincent, mis à part cette deuxième place dans l'épreuve du 50m nage libre, il a été victorieux sur 100 m nage libre (53.21). Mais force est de constater que le sociétaire du CAMO qui avait représenté Maurice aux Jeux olympiques de Rio l'année dernière, est loin d'être à son meilleur niveau, que ce soit sur 100 m ou 50 m nage libre.

Mathieu Marquet, pour sa part, est monté sur la première marche du podium à trois reprises en remportant les épreuves du 400m nage libre, 200m papillon et 100m dos, avec un record national à la clé dans la première. En effet, sur 400m nage libre, le nageur du CAMO a réalisé un temps record en stoppant le chronomètre à 4 :11.65. Grégory Anodin (4 :33.88) et Warren Fitzgerald (4 :45.94) du CNQB terminent respectivement deuxième et troisième.

Au total hier, sept nouveaux records nationaux ont été établis, dont quatre par la gent féminine. Inès Gebert a inscrit son nom au tableau des records deux fois, soit en 200 m papillon (2 :41.32) et 200 m IM (2 :41.89). Layne Lim Ah Tock sur 400 m nage libre et Alicia Kok Shun sur 100 m nage libre se sont également mises en évidence. Autre performance à signaler, celui des frères Wong Chap Lan sur 200 m brasse. Les jumeaux Oliver (2 :33.46) et Weilliam (2 :58.95) décrochent respectivement l'or et l'argent, tandis que Dylan (2 :59.80), le benjamin, se contente de la médaille de bronze.

Les nouveaux records nationaux :

Masculin

Victor Ah Yong (U12) sur 100 m papillon – 1 :05.11

Ryan kok Shun (13-14 ans) sur 100 m papillon – 1 :04.16

Mathieu Marquet (+17 ans) sur 400 m nage libre – 4 :11.65

Féminin

Inès Gebert (12-13 ans) sur 200 m papillon – 2 :41.32

Inès Gebert (12-13 ans) sur 200 m IM – 2 :41.89

Alicia Kok Shun (12-13 ans) sur 100 m nage libre – 1 :07.12

Layne Lim ah Tock (14-15 ans) sur 400 m nage libre – 4 :44.98

Nouvel exécutif: Harold Lai conserve la présidence de la FMN

Harold Lai a conservé la présidence de la Fédération mauricienne de natation (FMN). Il a estimé que ce nouveau mandat de quatre ans sera « encore plus difficile » dans le sens où des événements importants sont inscrits au calendrier. « Notamment les JIOI où nous devons faire preuve de notre bonne organisation. Mais je crois aussi que je suis dans une équipe où beaucoup ont une certaine expérience, surtout ma vice-présidente, qui a déjà occupé ce poste et qui a une prestance au niveau de l'Afrique. Si nous travaillons main dans la main, nous devrons passer cette étape sans difficulté », soutient le président de la FMN.

Doreen Tiborcz, Marie-Rose Koo, Pushpaanjali Annasawmy, Valerie Monet, Aline Li Chuen Cheong et Christine Foo Sem Fah sont les six femmes des onze membres qui ont été élus dans le nouvel exécutif de la FMN. L'assemblée générale élective s'est tenue mercredi 15 mars dans une ambiance à la fois bon enfant et tendue. Surtout lorsque le représentant du Comité Olympique Mauricien (COM), Kaysee Teeroovengadum, venu pour organiser et superviser cette élection, a annoncé la non-éligibilité de Leckraj Ramgoolam, de la région de Pamplemousses-Rivière du Rempart. Ce dernier n'a pas manqué de s'exprimer bruyamment, reprochant au représentant du COM de ne l'avoir pas laissé défendre son cas. Ce qui a contribué à priver ceux présents de s'adonner à l'exercice démocratique du vote puisque, dans la foulée, trois autres candidats se sont retirés. Il s'agit de Pravind Luckhoo (CNSP), Mike Fok (CNSP) et Médgée St-Louis. Au final, il ne restait plus que 11 candidats, qui ont été déclarés élus d'office.

Le fait marquant dans la constitution de ce nouvel exécutif, c'est le retour au premier plan de Doreen Tiborcz. Celle qui n'avait pas participé comme candidate aux élections de 2012 "is back in business" au poste de vice-présidente de la FMN. Pour la présidente du CNP, son élection est surtout due à un concours de circonstances. « Si je suis élue au sein de la FMN aujourd'hui, c'est surtout en raison du fait que d'autres candidats n'ont pas été en mesure, à cause de la nouvelle loi, de porter leur candidature. J'ai toujours travaillé pour faire avancer la natation mauricienne et je continuerai à le faire à chaque fois qu'on me fera confiance », a déclaré l'ex-présidente de la FMN.

Cette élection marque aussi le retour de Blue Bay Swimming Club, Les Dophins de Quatre Bornes et de Dickenrao Suddhoo dans les rangs de la direction de la FMN, avec cependant deux nouvelles têtes pour BBSC (Valéry Monet et Hurrydeo Beharry) et une nouvelle pour LDQB (Pushpaanjali Annasawmy).

Le bureau

Président : Harold Lai

Vice-présidente : Doreen Tiborcz

Secrétaire générale : Marie-Rose Koo

Assistant secrétaire général : Pushpaanjali Annasawmy

Trésorier : Patrick Yene Teck

Assistant trésorier : Valerie Monet

Commission technique : Aline Li Chuen Cheong

Commission sportive : Kee Sing Poo Cheong

Membres : Christine Foo Sem Fah, Hurrydeo Beharry, Dickenrao Suddhoo