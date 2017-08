NATATION – GRAND PRIX 5, HIER : Deux RN pour Victor Ah Young

Après un repos d'un peu plus de deux mois, la Fédération mauricienne de natation (FMN) a repris ses activités hier, avec le 5e Grand Prix de la saison. Tenue à la piscine du Pavillon à Quatre-Bornes (25 m), la compétition a été marquée par la réalisation de trois records nationaux (RN). Victor Ah Young, auteur de sept RN lors championnats nationaux de natation en mai dernier à Serge Alfred, s'est à nouveau illustré dans la catégorie U12. Le nageur du CAMO a enlevé l'épreuve du 200 m quatre nages, améliorant au passage, sa marque nationale qui passe ainsi de 2'34''67 à 2'24''34. Grégory Tranquille (2'52''29) du CNSP et Thibault Collard (2'59''38) du CNQB terminent respectivement deuxième et troisième. Le jeune Ah Yong est ensuite allé améliorer son record national sur du 400 m quatre nages. Il a stoppé le chronomètre à 5'10''35. Dans cette épreuve, Grégory Tranquille (6'10''66) et Baptiste Capitte (6'25''07) du CNSP montent respectivement sur la deuxième et troisième marche du podium.