NATATION - MEETING INTERNATIONAL DE L'OCÉAN INDIEN : Inès Gébert s'offre le record du 50 m nage libre

Inès Gébert, qui participe avec le CNQB au Meeting International de l'océan Indien, à La Réunion, a signé un nouveau record de Maurice au 50 m nage libre chez les 12 ans, tout en enlevant la médaille de bronze de l'épreuve.

29'"32 : c'est désormais le chrono à battre pour signer un nouveau record, celui qu'elle s'est adjugée hier à la piscine Plateau Caillou, Saint-Paul. Après un chrono de 29"61 qui lui permettait de se qualifier pour la finale A, elle allait toutefois faire face à plus forte qu'elle en finale, se faisant devancer par Stacey Taquet et Manon Flaconel.

La deuxième journée de compétition, par contre, a souri à Ryano Fortune, vainqueur de la finale B du 100 m dos. Il a devancé, en 1'00"99, Sébastien Salvan (1'01"23) et Damien M'Couezo (Moufia Aquatik), en bronze avec 1'02"14. Ce même Ryano Fortune s'illustrait par ailleurs en finale C du 100 m 4 nages, avec un chrono de 1'02"56, beaucoup plus rapide que celui du Réunionnais Romain Checot, crédité, pour sa part, d'un temps de 1'04"24.

Scénario identique pour Jonathan Chung Yee au 50 m brasse. Il s'est illustré en 31"15, devant Randy Gilson, du Cercle de nageurs de St Joseph, deuxième en 31'38, alors que le Malgache Joël Randriamanalina a terminé sur le podium en 31"58.

La finale 50 m nage libre a été l'apanage du Mauricien Ovesch Purahoo, vainqueur en 25'10 de la distance, devant Nicolas Donz (25"42) et Erwan Bardin (25"45). Grégory Anodin imitait, dans la foulée, son camarade de club, s'imposant en finale B en 24"20 devant Kevin Lucian, crédité de 24"35.

Les séries du 4x50 m 4 nages n'ont pas souri aux Mauriciens. Dans la série féminine, les représentantes du CNQB Sonia Jayram, Aurélie Arékion, Célia Glover et Annaëlle Rungasamy ont été créditées du septième chrono au général avec 2'20"67, très loin des 1'54"33 des Dauphins de Toulouse, meilleur chrono aux éliminatoires.

Les garçons, pour leur part, n'ont pu faire mieux que le cinquième chrono des éliminatoires. Ryano Fortune, Jonathan Chung Yee, Grégory Anodin et Ovesch Purahoo n'ont pu faire mieux qu'un total de 1'57"57, loin derrière les Dauphins de Toulouse, meilleur chrono des séries en 1'42"24.