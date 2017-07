NATATION - MONDIAUX : Record personnel pour Poo-Cheong

À la piscine de la Duna Arena à Budapest en Hongrie, la Mauricienne Élodie Poo Cheong s'est imposée dans sa série du 100m nage libre. Alignée dans la première série au couloir 3, elle a terminé sa course avec un chrono de 58"76, sa meilleure performance sur cette distance. Son ancienne marque était de 58"89. Elle rate de peu le record de Maurice, qui est de 58"73, réalisé aux championnats du monde d'Espagne par Heather Arseth. Élodie Poo-Cheong a parcouru les 50m en 28"76. La nageuse mauricienne réalise le 46e temps des qualifications. Le meilleur temps lors de ces qualifications est revenu à la Suédoise Sarah Sjostrom en 53"01, suivi de la Danoise Pernille Blume en 53"13 et de l'Américaine Simone Manuel en 53"17.

Après sa course du 100m nage libre mercredi, Bradley Vincent est en action aujourd'hui au 50m nage libre. À savoir que lors du 100m nage libre, il avait parcouru les 50m en 23"74. Il s'aligne dans la septième série au huitième couloir.