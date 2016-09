NATATION - OPEN WATER SWIM 2016 : « Se faire plaisir avant tout »

À peine les activités de la Fédération mauricienne de natation (FMN) ayant repris que les nageurs ont eu droit hier à une compétition en eau libre, l’Open Water Swim, à la plage de Mon Choisy. Une centaine de participants se sont donné rendez-vous pour « se faire plaisir avant tout ».

Ryan Kok Shun (CAMO) et Celia Glover (CNQB) se sont démarqués sur les 3 km en réalisant des chronos de 42’35 et 45’05 respectivement. Layne Lim Ah Tock (1h15’18) et Ovesh Purahoo (1h11’21) ont franchi la ligne d’arrivée en premier sur les 5 km. Ryan Kok Shun, vainqueur des précédents OWS à Maurice, a lui étendu sa domination.

« Durant les compétitions précédentes, j’ai remporté les 1 km et 5 km. J’ai voulu faire le tout en bouclant les 3 km cette fois-ci. Toutefois, l’eau froide d'aujourd’hui a ralenti mes mouvements », déclare Ryan Kok Shun.

Sur le même parcours chez les filles, Celia Glover, qui en était à sa deuxième participation, estime que l'état du courant de la mer était à « double tranchant ». Elle déplore aussi le manque d’éléments féminins à ses côtés pour cette course. « Au retour, j’ai pu profiter des vagues, mais il m'arrivait de dériver, me compliquant ainsi la tâche. » Elle poursuit : « Je ne voyais que des garçons devant moi. »

Au 5 km, seuls quatre participants ont voulu tenter le pari de nager à contre-courant. Le vainqueur, Ovesh Purahoo, déclare s'être senti « à l’aise dans l’eau ». Il ajoute : « Je suis venu pour me faire plaisir. La victoire n’est que du bonus. Le seul petit accroc a peut-être été les vagues aux environs des 2,5 km de la course. »

Pour sa part, Layne Lim Ah Tock, la seule inscrite sur cette distance, avait pour objectif « d’être parmi les trois premiers à l’arrivée ». « Je ne voulais pas finir en quatrième position. J’ai avalé beaucoup d’eau quand il fallait nager contre les vagues quelques fois. Cependant, mon objectif reste la compétition en piscine, car je veux améliorer mes chronos. »

L’épreuve du kilomètre, qui regroupait le plus grand nombre de participants, a été remportée par Olivier Wong Chap Lan (CNSP) et Tessa Ip Hen Cheung (CAMO) avec des temps de 13’59 et 14’21 respectivement. À la fin de la journée, tous les nageurs étaient contents de leurs performances, principalement les frères Seewooduth, Vilashini et Saurav (CNQB,) qui ont remporté l’or pour leur baptême du feu dans leurs catégories d’âge respectives. « La fin de parcours était un peu dure pour nous, car nous n’y sommes pas habitués. Nous sommes toutefois contents de notre performance », laissent-ils entendre.

En conclusion, Harold Lai, président de la FMN, est d’avis qu’il y a toutes les raisons d’être « content » et ajoute que « les nouveaux équipements ont pu être utilisés. » « Nous avons eu un bon nombre de participants, même si cela demeure relativement inférieur à la rencontre précédente. Nous continuerons avec cette discipline car nous voulons en faire un FINA Event l’année prochaine à Maurice, si tout se passe comme prévu. »

Les vainqueurs

GARÇONS

1 km

U9 : Bryan François (public) 24’35

10-11 ans : Fabio Letimier (CNSP) 18’06

12-13 ans : Saurav Seewooduth (CNQB) : 16’50

14-15 ans : Olivier Wong Chap Lan (CNSP) 13’59

16-17 ans : Byron Jaganayakuloo (CASA) 19’39

18-20 ans : Kumar Ramkissoon (Sharks) 20’47

21-40 ans : Cedric Wong Woon Chong (CNSP) 16’48

41-50 ans : Johan Slade (public) 21’06

61-80 ans : Bhurtun Vellin (public) 22’48

3 km

12-13 ans : Ken Tse Pen Ki (CNQB) 50’33

14-15 ans : Ryan Kok Shun (CAMO) 42’35

18-20 ans : Gregory Ernest (CNQB) 43’31

21-40 ans : Mathias Ritter (CNSP) 49’46

41-50 ans : David Chow (SYNERGY) 1h07’33

51-60 ans : Peter Scott (CNQB) 53’16

5 km

14-15 ans : Ovesh Purahoo (MCE) 1h11’21

18-20 ans : Jonathan Chung Yee (Pamp Dolphins) 1h13’48

FILLES

1 km

U9 : Vilashimi Seewooduth (CNQB) 33’35

10-11 ans : Vritee Lukhoo (CNSP) 17’47

12-13 ans : Hemshini Goorah (BBSC) 21’51

14-15 ans : Tessa Ip Hen Cheung (CAMO) 14’21

21-40 ans : Christina Levallois (CSSC) 22’57

41-50 ans : Jennifer Wood : (public) 25’01

3 km

10-11 ans : Madisson Wan (CSSC) 1h01’56

12-13 ans : Celia Glover (CNQB) 45’5

14-15 ans : Arissa Daby (CNSP) 51’07

16-17 ans : Elodie Wong (CNSP) 48’51

21-40 ans : Sandra Desvaux (CSSC) 1h07’22

41-50 ans : Sarah Currimjee (CNQB) 1h02

5 km

14-15 ans : Layne Lim Ah Tock (CAMO) 1h15’18