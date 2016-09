NATATION — À PARTIR DU WEEK-END PROCHAIN : La FMN fait sa rentrée

Après le traditionnel mois de repos en raison de la période hivernale et la fermeture des piscines pour les travaux de réparation, la natation mauricienne reprend à partir du week-end prochain. Pour relancer la machine mise en veille depuis la fin de juillet, la Fédération mauricienne de Natation organise deux compétitions le week-end prochain pour les grands comme pour les petits.

Le samedi 17 c'est à la piscine de Rivière du Rempart que le top départ sera donné avec un Short Course Meet6 se composant notamment des épreuves de 400m et 200m le matin à partir de 9h. Une journée particulière puisque ceux qualifiés le matin seront alignés dans les épreuves du 200m et 100m respectivement. Cette première compétition n'a toutefois pas vraiment d'enjeu, puisqu'aucune sélection ne sera à la clé.

En effet, la FMN a déjà avalisé depuis lundi dernier lors de la réunion de l'exécutif la sélection de quatre nageurs pour les Championnats d'Afrique. Un rendez-vous qui se tiendra dans la piscine de Bloemfontein du 16 au 22 octobre. Les sélectionnés sont Oliver Ah Chin, Mathieu Marquet, Annah Auckbutrallee et Layne Lim Ah Tock. Il faut savoir que Bradley Vincent, en haut de la liste, a décliné la sélection étant au repos.

La journée du dimanche 17 sera consacrée à la 3e épreuve 2016 de l'Open Water Swimming. C'est toujours à la plage de Mon Choisy que se tiendront les départs des trois catégories, à savoir les 1km, 3km et 5 km. Les inscriptions doivent être faites avant dimanche au secrétariat de la FMN. Le départ du 1km est prévu à 10h alors que pour les 3 et 5 km, ce sera une heure plus tard. Cependant, les participants doivent être à la table de contrôle à partir de 8h.