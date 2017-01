NATATION - SAISON 2017 : Harold Laï, « Le Swim For All, notre objectif prioritaire»

La Fédération mauricienne de natation reprend ses activités le 21 janvier avec le premier Grand Prix national à la piscine Serge Alfred (50 m). Plusieurs changements ont eu lieu en vue d’améliorer cette discipline, principalement avec le travail établi par le directeur technique national (DTN), Ben Hiddlestone, qui exerce depuis presque un an maintenant à Maurice. Le but cette saison est de permettre à un grand nombre de Mauriciens de pratiquer la natation à la piscine et en eau libre.

Le président de la FMN, Harold Laï est optimiste pour 2017. Il est d’avis que Ben Hiddlestone s’est vite adapté et a su apporter de nouvelles idées, des défis à relevés et des bons résultats tant pour les nageurs que pour l’instance fédérale locale. En effet, la FMN a enfin pu mettre en place le projet d’un « road map » qui constitue en un plan de travail élargi, tout au plus, jusqu’au prochain Jeux des Iles de l’Océan Indien 2019, à Maurice. Cela comprend la préparation nécessaire, voire une structure adéquate entre autres, afin d’optimiser la qualité de la natation mauricienne. « Nous aurons un High Performance Centre, notre National Squad et un suivi régulier pour bien encadrer et gérer comme il se doit l’élite », laisse entendre Harold Laï.

En ce qui concerne le concept de Swim For All, il sera effectué à travers les différentes compétitions et activités organisées par la FMN à la piscine et pendant les rencontres d’Open Water Swim. « Nous voulons mettre aussi l’accent sur le côté social de la natation. Les records et médailles sont bien mais ne constituent qu’à un tiers de ce que cela devrait apporter. Ben Hiddlestone partage aussi cette idée, ce qui fait que nous avançons dans une bonne direction », laisse entendre Harold Laï. La FMN comptait également organiser une compétition internationale d’Open Water Swim à Maurice mais pour l’instant rien n’a encore été établie dans ce sens. Le but est de hausser encore le niveau des locaux dans cette discipline et de bénéficier de l’expérience d’autres pays. « Nous voulons promouvoir Maurice sur la plateforme internationale. Nous avons investi au moins Rs 400 000 dans des équipements en 2016 et nous espérons avec l’aide du ministère de la Jeunesse et des Sports atteindre tous nos objectifs encore cette année », conclut Harold Laï.