NATATION SÉLECTION DE MAURICE : Trois compétitions en vue

La Fédération mauricienne de natation (FMN) s’est réunie mardi dernier avec le directeur technique national, Ben Hiddlestone, afin d’établir les sélections dans le cadre des trois prochaines rencontres internationales cette saison : les championnats du monde de Budapest (12-28 juillet), les Youth Commonwealth Games aux Bahamas (18-23 juillet) et la Commission de la Jeunesse et des Sports de l’Océan Indien (CJSOI) à La Réunion (3-5 juin).

La dernière manche qualificative en vue de ces échéances était les championnats nationaux, tenus du 4 au 7 mai à la piscine Serge-Alfred. C’est ainsi qu’Élodie Poo Cheong en féminin, et Bradley Vincent et Mathieu Marquet en masculin ont été retenus pour les championnats du monde qui auront lieu en Hongrie.

Pour rappel, Élodie Poo Cheong, qui évolue à présent aux États-Unis en raison de ses études, était à Maurice avec l’espoir d’obtenir sa qualification pour les mondiaux dans la catégorie seniors. Elle a même décroché quatre médailles d’or, dont trois en épreuve individuelle, lors de la dernière rencontre nationale. Quant à Bradley Vincent, il a battu son ancienne marque et record national (23"11) au 50 m brasse avec un chrono de 23"04. Enfin, Mathieu Marquet a amélioré deux records nationaux au 200 m nage libre (1’54"44) et au 400 m nage libre (44’09"03).

« La sélection se fait en fonction des meilleurs pointages enregistrés par la Fédération internationale de natation », fait ressortir Aline Kong, PRO de la FMN. En ce qui concerne les Youth Commonwealth Games, c’est Camille Koenig qui représentera Maurice aux Bahamas. Elle a décroché cinq médailles d’or en courses individuelles lors de la dernière manche qualificative.

Ils seront dix à aux Jeux de la CJSOI La Réunion : Brandon Lam Ngan Chan, Alicia Kok Shun et Victor Ah Yong du CAMO, Ines Gebert et Ken Tse Pen Ki du CNQB, Adrien Ciceron, Vritee Lukhoo, Gregory Tranquille et Isea Jacquin du CNSP et Prishika Jaimie Ramgoolam du club Pamplemousses Dolphins.