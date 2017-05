NATATION—SPONSORING : SWAN réitère son engagement envers Mathieu Marquet

Encadrer et soutenir les athlètes mauriciens dans leur cheminement sportif. C'est l'objectif de SWAN, qui a tenu cette fois à récompenser le nageur Mathieu Marquet et lui a réitéré son soutien pour la saison 2017. Le jeune nageur, parrainé par SWAN depuis 2015, a réalisé des performances exceptionnelles lors du dernier Championnat national de natation, du 4 au 7 mai. Il a amélioré en deux occasions le record national du 200m nage libre et celui du 400m nage libre. Lors de la cérémonie de récompenses, qui s'est tenue le 15 mai au SWAN centre, un chèque ainsi que des équipements sportifs ont été remis à Mathieu Marquet, marquant ainsi le renouvellement du parrainage.

Jean Marc Chevreau, président du Swan CSR Committee, a rappelé l'engagement de la compagnie au sport local. « Les valeurs que promeut le sport rejoignent celles que nous cultivons au sein de notre entreprise. Nous avons à cœur la progression de l'individu et nous mettons tout en œuvre pour soutenir les athlètes dans leurs projets. SWAN a toujours soutenu le sport local, en apportant sa contribution au Club Maurice, notamment lors des derniers jeux des îles », a-t-il souligné. « Nous continuons sur cette voie, car nous voulons être parties prenantes du progrès de nos athlètes. Je tiens, d'ailleurs, à saluer la remarquable performance de Mathieu Marquet », a ajouté Jean Marc Chevreau.

Le nageur Mathieu Marquet a, lui, souligné l'importance d'un tel soutien à sa carrière de sportif de haut niveau. « Je bénéficie du support de SWAN depuis 2015, ce qui remonte avant les Jeux des îles à La Réunion. Cela m'aide beaucoup dans ma préparation aussi bien que dans mes études. Grâce au parrainage de SWAN, je peux bénéficier de soins et équipements pour améliorer mes performances » explique le nageur. « Lors des championnats du monde à Budapest en juillet prochain, je compte améliorer une nouvelle fois le record national. Sur le long terme, l'objectif reste les JIOI 2019 à Maurice, lors desquels je compte ramener le plus de médailles possible. »