NATATION SPONSORING : Swan renouvelle son appui à Mathieu Marquet

Swan Group a souhaité réitérer son soutien au nageur Mathieu Marquet pour ses performances records réalisées lors des récents Championnats nationaux tenus du 4 au 7 mai à la piscine Serge-Alfred à Beau-Bassin. C’est ainsi que le principal concerné s’est vu remettre un chèque et des équipements sportifs en début de semaine au siège de Swan Group à Port-Louis.

Parrainé par la Swan depuis 2015, le jeune nageur a amélioré en deux occasions les records nationaux du 200 m nage libre et du 400 m nage libre. Et cet engagement renouvelé vise à « encadrer et soutenir les sportifs mauriciens dans leur cheminement », a indiqué le sponsor, par la voix de Jean Marc Chevreau, Senior Manager et président du Swan CSR Committee. Il a rappelé l’engagement de la compagnie au sport local.

« Les valeurs que promeut le sport rejoignent celles que nous cultivons au sein de notre entreprise. Nous avons à cœur la progression de l’individu et nous mettons tout en œuvre pour soutenir les sportifs dans leurs projets. Swan a toujours soutenu le sport local, en apportant sa contribution au Club Maurice, notamment lors des derniers Jeux des îles », a-t-il souligné. « Nous continuons sur cette voie, car nous voulons être partie prenante du progrès de nos sportifs. Je tiens d’ailleurs à saluer la remarquable performance de Mathieu Marquet. »

Le principal bénéficiaire a lui salué toute l’importance d’un tel soutien à sa carrière de sportif de haut niveau. « Je bénéficie du soutien de Swan depuis 2015, ce qui remonte avant les Jeux des îles à La Réunion. Cela m’aide beaucoup dans ma préparation aussi bien que dans mes études. Grâce à ce parrainage, je peux bénéficier de soins et équipements pour améliorer mes performances », a-t-il déclaré.

Et de renchérir en évoquant ses prochains objectifs à court et moyen termes. « Lors des championnats du monde à Budapest en juillet, je compte améliorer une nouvelle fois le record national. À moyen terme, l’objectif reste les JIOI 2019 à Maurice où je compte ramener le maximum de médailles. »