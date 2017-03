NATIONAL SPORTS AWARD 2016 : Lambert Leclézio sans surprise, Kate Foo Kune récidive

Les lauréats de la 31e édition des National Sports Awards du Mauritius Sports Council cuvée 2016 sont connus. À l'hôtel Ravenala Attitude à Balaclava hier soir, Lambert Leclézio a décroché sans surprise la palme de Sportsman of the Year, lui qui avait décroché le titre aux championnats du monde de sport équestre en France l'année dernière.

En féminin, la badiste Kate Foo Kune a conservé son bien. Alors que l'haltérophile Roilya Ranaivosoa semblait partir avec la faveur des pronostics, la décision a finalement penché du côté de Kate Foo Kune, sans doute en raison de sa prestation aux derniers Jeux Olympiques où elle a écrit l'histoire en remportant une rencontre.

Deux autres lauréats se sont distingués pour la deuxième année consécutive, à savoir la tenniswoman Amélie Boy en tant que Junior Sportswoman of the Year et l'équipe féminine de badminton composée de Yeldy Louison, Kate Foo Kune, Nicki Cham Lam, Sandila Mourat, Sharon Leung et Shama Aboobakar.

Cette cérémonie était marquée par la présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth, et du ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint. Le premier nommé a fait ressortir que le gouvernement reverra à la hausse les allocations mensuelles pour les athlètes de haut niveau, soit Rs 3 000 additionnelles. De plus, les allocations des sparring-partners passeront de Rs 1 500 à 5 000. Le Premier ministre a également souligné que des athlètes seront embauchés sous contrat en tant que sports coaches.

Il a par ailleurs évoqué les nouvelles infrastructures à Côte d'Or, qui comprendront une piscine, un Palais des Sports et un stade, et a avancé que des rénovations seront apportées à la piscine Serge-Alfred, au centre national de badminton, au gymnase Pandit-Sahdeo à Vacoas, et aux stades George V, Saint-François Xavier et Anjalay.

Stephan Toussaint a pour sa part souligné des mesures en faveur des sportifs, notamment des cours de Brevet d'État de cadres sportifs qui seront désormais gratuits et le fait que les institutions tertiaires ont été sollicitées pour que des bourses d'études et de formation technique soient allouées. De plus, une quinzaine d'entreprises procéderont à leur embauche, alors qu'un atelier de travail avec des institutions telles que le Mauritius Sports Council, la High Level Sports Unit et le Trust Fund For Excellence in Sports se tiendra à l’intention des sportifs.

Bernard Leclezio (père du Sportif de l'année 2016) : « Une discipline de vie exemplaire »

« Je voudrais féliciter Lambert, car il s'impose une discipline de vie et de nombreux sacrifices pour atteindre ce qui a toujours été son rêve depuis qu'il est très jeune. Ça a fini par payer. Il est champion du monde de voltige. Il a toujours été armé d'une telle volonté pour aller jusqu'au bout. Ici à Maurice, il n'y pas de coach ni de cadre et de chevaux pour s'entraîner. Depuis qu'il a 14 ans, il passe donc toutes ses vacances d'avril et de juillet-août en Europe à se perfectionner et faire des compétitions. C'est pour ainsi dire toute sa vie de jeune qu'il a mise entre parenthèses. Je crois qu'il ne le regrette pas au vu de ce qu'il a réussi à accomplir. Et ce n'est pas fini. En général, les champions du monde de voltige ont entre 25-27 ans. Lui, il commence à 19 ans. Il a tout un boulevard devant lui s'il s'accroche et est motivé. Je pense que c'est le cas. Il passe actuellement une année de concours de médecine pour être kiné. Après, il va se préparer en vue des mondiaux des Jeux équestres prévus en septembre en Caroline du Nord aux États-Unis. Je crois qu’il voudra garder son titre. »

Kate Foo Kune (Sportive de l'année 2016) : « Je suis agréablement surprise »

« Je suis agréablement surprise, car je crois que les autres candidates avaient également des chances de l'emporter. C'est pour moi une très grande joie de décrocher à nouveau le titre », nous a brièvement déclaré, hier soir même au téléphone du Brésil, Kate Foo Kune en raison d'une connexion très limitée. Elle se prépare actuellement pour son prochain tournoi qui se disputera à São Paulo. « J'ai vécu ce moment en direct au téléphone. Merci à vous tous de votre soutien », a-t-elle ajouté.

Hall of Fame

Sportsman of the Year : Lambert Leclézio (voltige équestre)

Sportswoman of the Year : Kate Foo Kune (badminton)

Junior Sportsman of the Year : Anthony Madanamoothoo (haltérophilie)

Junior Sportswoman of the Year : Amélie Boy (tennis)

Most Promising Sportsman of the Year : Christopher Fok (tennis)

Most Promising Sportswoman of the Year : Ketty Lent (haltérophilie)

Coach of the Year (sports individuels) : Idriss Suffraz (natation)

Coach of the Year (sports collectifs) : Reza Itoola (beahc-volley)

Team of the Year (sports individuels) : Équipe féminine de badminton

Team of the Year (sports collectifs) : Équipe féminine de beach-volley

Aurally Handicapped : Jean-Vincent Duval et Shelysha Lokheeram

Mentally Handicapped : Denovan Rabaye et Ashley Trinity Telvave

Physically Handicapped : Cédric Ravet et Brandy Perrine

Visually Handicapped : Rosario Marianne et Chloé Daphné Armand