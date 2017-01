NATIONAL SPORTS AWARD — DORIAN MADANAMOOTHOO FINALEMENT NOMINÉ : Jack Madanamoothoo déplore le manque de professionnalisme de la fédération

Nous avions relevé dans notre édition du dimanche 8 janvier que ce n'était pas normal que le jeune haltérophile Dorian Madanamoothoo ne fasse pas partie de la liste des pré-nominés dans la catégorie « Most Promising Sportsman Of the Year » du National Sports Award, cuvée 2016. L'haltérophile a été finalement intégré à la place de Vineshen Chemben. Une énorme satisfaction pour le clan Madanamoothoo, qui regrette toutefois le « manque de professionnalisme » du Comité technique de la Mauritius Amateur Weightlifters'& Powerlifters'Association (MAWPA).

C'est vendredi que le père de Dorian Madanamoothoo, Jack, s'est présenté dans les locaux de Week-End pour faire part de son mécontentement. « Avant toute chose, je tiens à remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et le Mauritius Sports Council (MSC) pour avoir permis aux sportifs se sentant lésés de contacter leurs fédérations pour s'exprimer afin d'intégrer cette liste. C'est une énorme avancée pour le sport », a-t-il confié. Ce dernier fustige toutefois le Comité technique de la MAWPA qui n'a, selon lui, pas consulté les règlements du MSC. D'ailleurs, il est clairement spécifié dans le Qualifying Criteria de l'instance de Belle-Rose que « the main criteria for the selection of the best athlete for the National Sports Award 2016 will be performance. The best performing athletes of each category will be selected. Athletes will be selected on the basis of their best performances at National/Regional, Continental, International and World level. »

Jack Madanamoothoo a soutenu que « le Comité technique était clairement dans l'erreur. Ils m'ont fait comprendre que 'The Association has nominated athletes who have won medals at Regional or International level', enlevant le critère national imposé par la MSC. Je considère que c'est un gros manque de professionnalisme du Comité technique de la Fédération. J'estime qu'ils ont failli à leurs tâches et qu'ils ont leur propre manière de voir les choses. Mais au final, nous ne pouvons outrepasser ce qui est déjà établi », a-t-il expliqué. Notre interlocuteur a alors demandé à être entendu par le Comité technique le lundi 9 janvier pour faire appel de cette décision.

« Nous avions rendez-vous à 18 h 30. J'y suis arrivé à 18h20 et j'ai poireauté jusqu'à 18 h 45 avant que Ravi Bhollah et Gino Souprayen ne fassent leur apparition. Je tiens à préciser qu'ils sont cinq à faire partie de ce comité, les autres étant Magarajen Moonien, Serge Calotte et Emmanuel Maunick. Malheureusement, quand il n'y a que deux personnes, le comité n'est alors pas proprement constitué et ma requête ne sert alors à rien. Je suis alors reparti, et 10 minutes après mon départ, le président de la fédération, Poorun Bhollah, m'a contacté pour me faire part qu'il a réalisé que le comité technique avait fauté et qu'il prenait la responsabilité de donner les instructions pour qu'une correspondance soit envoyée à la MSC le mardi 10 janvier matin pour apporter les modifications », a-t-il ajouté. Dorian Madanamoothoo a dès lors été intégré à la liste aux dépens de Vineshen Chemben.

De la marge entre les deux athlètes

Pour rappel, Dorian Madanamoothoo, est multiple recordman chez les Youth et les Espoirs en 2016, avec pas moins de 15 records homologués, dont neuf records nationaux chez les Espoirs et six en catégorie Youth dans la catégorie des -56 kg. Sa meilleure performance est de 81 kg à l'arraché, 100 kg à l'épaulé-jeté pour un total olympique de 181 kg. Il avait notamment pris la 6e place pour son baptême de feu lors des Championnats du Commonwealth Jeunes en Malaisie. Vineshen Chemben a lui remporté la médaille d'or au Festival des Jeunes à La Réunion en novembre. La meilleure marque de ce dernier est de 46 kg à l'arraché et 55 kg à l'épaulé-jeté. « Ce n'est pas qu'une différence de 1 ou 2 kg entre ces deux athlètes. Il y a vraiment de la marge entre les deux. Et sans être méchant, je ne pense pas qu'on est besoin de l'expertise d'un technicien qualifié pour départager les deux », a souligné Jack Madanamoothoo.

« Encore heureux que je sois un parent averti, qui n'hésite pas à se rendre sur le site web de la MSC pour se renseigner. Sans quoi, tout serait parti tel quel. Ce n'est pas correct également pour le jeune Chemben car on lui a donné de faux espoirs. Il faut de la méritocratie », a-t-il poursuivi. Ce dernier est revenu sur les propos de l'entraîneur national Ravi Bhollah dans l'Express du mardi 10 janvier. « Dans une déclaration, il affirme comprendre la déception de la famille Madanamoothoo. Je tiens à lui dire que ce n'est pas une déception que nous ressentons, mais je trouve chagrinant que ce soit un parent qui vienne montrer au Comité technique comment effectuer son travail. J'espère qu'à l'avenir, ils feront plus attention », a-t-il conclu.