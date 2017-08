NAUFRAGE — BASSIN CARANGUE : Le skipper du yacht hors de danger

L'Allemand Kobs Reinier, âgé de 70 ans et skipper du yacht Hegeit – qui a échoué sur les récifs de Bassin Carangue, à L'Escalier –, est hors de danger. Selon le personnel soignant de l'hôpital Nehru de Rose-Belle, le septuagénaire a subi de légères blessures et est « très fatigué », surtout après son périple à la nage pour regagner la terre ferme. Il a été placé sous observation vendredi afin qu'il se repose. La police n'a d'ailleurs pas encore consigné sa version des faits, préférant s'occuper de l'état de son embarcation.

Dans la journée de vendredi, des officiers de la National Coast Guard (NCG) à Le Chaland ont inspecté la zone de naufrage, qui ne représente aucun danger pour la navigation ou l'environnement marin. Aucune décision n'a été prise sur le sort réservé à l'Hegeit. La NCG a écarté toute possibilité de manœuvre en mer en ce moment en raison des grosses houles qui frappent cette partie de l'île.

Le skipper allemand, seul occupant à bord du yacht, tentait une traversée vers la Nouvelle-Zélande à partir de l'Afrique du Sud. Mais son embarcation a été poussée sur les récifs du lagon à Bassin Carangue vendredi matin. Craignant pour sa vie, il s'est jeté à l'eau pour regagner la terre à la nage, où il a été pris en charge par la police de la Southern Division. Entre-temps, la NCG avait été alertée du naufrage. Des plongeurs ont effectué un constat de l'embarcation et ont noté une fissure sur la coque du bateau.