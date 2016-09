NAVIN RAMGOOLAM À PLAINE VERTE VENDREDI : Mise en garde contre tout "cover-up" dans l'affaire Trilochun

Lors d'un congrès de l'aile jeune vendredi soir au centre Idrice-Goomany, le leader du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam, a notamment commenté le cas de l'avocat Kailash Trilochurn. Il se dit convaincu qu'un cover-up est dans le pipeline et a mis le gouvernement en garde contre une telle éventualité. « Ou pou trouve kan li retourn pei, li pou gagn letan rant kot li, koze e apre enn ti moman ou pou tande tou korek, tou finn rant dan lord », a-t-il déclaré. Il s'est dit surpris et stupéfait que l'avocat ait pu quitter le pays « alors qu'une enquête allait être amorcée. »

Le chômage des jeunes est aussi une source d'inquiétude de l'ancien Premier ministre. S'adressant à l'assistance hier soir dans la circonscription N°3 (Port-Louis Maritime/Port-Louis Est), il a soutenu « qu'aucun pays ne peut progresser s'il y a une discrimination envers les jeunes » et que « l'économie d'un pays est basée sur la connaissance des personnes qui ont reçu une éducation. »

Le leader des rouges a exhorté les jeunes à se rappeler qu'ils représentent l'avenir du pays. Mais ils doivent avant tout miser sur l'éducation, qui est « la réponse à la pauvreté et l'exclusion. » Avant de dire que, désormais, écoles et universités seront des priorités pour « le prochain gouvernement travailliste. » « Pou fer encore liniversite ek formasyon pou bann zen. Nou pou donn plis fasilite pou spor. Nou bizin met lanfaz lor spor, ledikasyon ek la kiltir. » Il a, dans la foulée, commenté le projet Nine-Year Schooling, soutenant que « ce sera une catastrophe », avant d'insister sur le fait qu'il n'adhère pas au projet qui va engendrer plus de compétition et la régionalisation.

Parmi les autres vœux pieux annoncés s'il retournait aux affaires, on retrouve des prêts à la hauteur de 90 % pour la construction des maisons pour les jeunes. Il dit aussi compter aligner beaucoup de jeunes candidats aux prochaines élections sous la bannière rouge.

L'ex-Premier ministre n'a pas manqué d'évoquer les remous qui secouent l'Equal Opportunity Commission qui, a-t-il rappelé, « avait été mise en place par le PTr afin de donner des chances égales à tous ceux qui le méritent. » Il a accusé le gouvernement d'avoir dévalué cette institution avec la polémique concernant l'avocate Mary Jane Yerriah, proche du MSM, qui n'avait pas les qualifications requises pour en être membre.

Enfin, Navin Ramgoolam est revenu sur l'amendement au Finance Bill qui a été retiré après une intervention d'un député travailliste. Cette loi aurait permis à un étranger ayant plus de 25% de part dans une compagnie d'acquérir un terrain sans avoir besoin de l'aval du PMO. Il s'en est alors pris au PM actuel : « SAJ finn kile kan li'nn realize ki li ti pou fini so karyer an dezoner akoz li ti pe vann nou pei avek etranze. SAJ nepli ena kontrol lor so kabine minis. »