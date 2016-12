NCG : Démonstration des capacités des CGS Victory et Barracuda en haute mer

Lors d’une sortie en mer à laquelle étaient conviés les membres de la presse, hier, les commandos de la National Coast Guard (NCG) ont montré de quoi étaient capables les vaisseaux CGS Victory et CGS Barracuda. Au programme, des démonstrations de tirs, atterrissage de l’hélicoptère Chetak acquis par la NCG il y a deux semaines et un exercice de simulation d’abordage.

À 10 heures hier matin, les membres de la presse ont embarqué à bord du CGS Victory et du CGS Barracuda accompagnés du personnel de la National Coast Guard (NCG) pour un exercice de démonstration de ces vaisseaux de guerre remis par la marine indienne. Renforcer la sécurité maritime et lutter contre les dangers de l’océan Indien – pêche illégale, trafic de drogue, piraterie et terrorisme — étant les principaux objectifs des membres de la NCG, ces derniers ont tenu à démontrer de quoi étaient capables les navires dont ils ont fait l’acquisition pour leurs opérations en mer. Le CGS Victory, avec à son bord une vingtaine de membres de membres d’équipage, dont le Capitaine Pramod, de l’Inde, a été le premier à jeter l’ancre, suivi de près du CGS Barracuda. Pour rappel, le patrouilleur CGS Victory est venu s’ajouter à la flotte de la NCG le 26 septembre. La cérémonie officielle de mise en service de ce vaisseau a eu lieu au port le 10 décembre, en présence du Premier ministre et du ministre de la Défense de l’Inde, Manohar Parrikar.

Le CGS Victory, construit par la compagnie indienne Goa Shipyard Ltd, est doté d’équipements à la pointe de la technologie. Ce patrouilleur de 50 mètres, élaboré pour une condition de pleine charge d’environ 288 tonnes, est capable d’atteindre une vitesse maximale de 35 nœuds. À une vitesse de croisière économique, il a une autonomie de 2 000 miles nautiques. La première étape de l’exercice d’hier a été de donner un aperçu de la vitesse à laquelle le CGS Victory pouvait naviguer. Ceux à bord ont ainsi été conduits jusqu’à 10 miles nautiques au large de nos côtes, où a eu lieu la suite des opérations. Une fois en haute mer devait avoir lieu un exercice de simulation d’abordage conduit par une unité spéciale de la NCG. C’est à bord de Fast Interceptor Boats (FIBs) que cette équipe de commandos armés, composée de six personnes, a démontré comment elle interceptait les navires suspects en mer. Cette équipe de forces spéciales de la NCG a expliqué qu’elle intervenait lorsque les individus à bord d’embarcations particulières refusaient de se soumettre aux ordres des forces de l’ordre. Après avoir accosté le navire suspect (le CGS Victory dans le cadre de cet exercice), les commandos ont « take control of the ship » en faisant d’abord irruption dans le pont de contrôle et la salle des machines. A partir de là a eu lieu une fouille de l’embarcation afin de vérifier que tout soit en règle. Si rien de suspect n’est découvert, l’équipage à bord du vaisseau intercepté est autorisé à poursuivre sa route. Au cas contraire, leur travail est de ramener l’embarcation au quai. Ces commandos de la NCG expliquent qu’ils ont bénéficié d’une formation spéciale, notamment de la marine indienne, pour faire partie de cette équipe.

Le CGS Victory est également équipé de systèmes de navigation modernes, de systèmes avancés de contrôle de machinerie et d’un Close Range Naval Mount Gun avec un système optique de commande de tir opérationnel de jour comme de nuit. Expliquant que les projectiles pouvaient atteindre 2 500 mètres, ils ont donné une démonstration impressionnante de tir. Enfin, les membres de la presse ont également eu l’occasion d’assister à l’atterrissage de l’hélicoptère Chetak sur le CGS Barracuda.