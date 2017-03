NÉ AVEC UNE MALFORMATION CARDIAQUE: Le petit Ashley Almel est décédé

Le petit Ashley Almel, deux mois, dont nous évoquions la maladie et le combat de son père pour le sauver dans notre édition de dimanche dernier, est décédé. Le bébé, qui est né avec une transposition des gros vaisseaux (TGV), une complication cardiaque qui nécessite une première intervention peu de temps après la naissance de l’enfant, a rendu l’âme aux petites heures lundi dernier. Abattus, les parents du bébé crient à l’injustice.

Le père, Ludovic Almel, estime que le centre cardiaque de l’hôpital du Nord, dont un chirurgien pédiatre avait diagnostiqué la maladie de son fils, a trop tergiversé autour de son cas. De ce fait, en maintenant le bébé aux soins intensifs à l’hôpital Victoria depuis près de deux semaines, “les autorités de la Santé ont retardé ses chances d’être sauvé”.

“Alors que le chirurgien m’avait donné l’assurance que mon bébé ne vivrait pas, il revient qu’il était encore temps de pratiquer la manœuvre de Rashkind pour le préparer à être opéré à l’étranger. Le pire c’est qu’un médecin du privé m’avait même proposé ses services gratuitement pour opérer mon enfant à l’hôpital. Ce n’est que lorsqu’on a pu entamer toutes les démarches pour qu’Ashley soit pris en charge par une clinique privée et qu’il allait ensuite partir en Inde ou en France pour la deuxième intervention cruciale que mon enfant est décédé”, explique Ludovic Almel, très éprouvé par la perte de son bébé.

Ashley Almel était hospitalisé depuis le 1er mars. Lorsque la TGV est détectée à deux mois, les chances de survie du nourrisson s’amenuisent et pour le sauver, c’est une véritable course contre la montre. Selon son père, l’enfant aurait été condamné une première fois par un chirurgien du Centre Cardiaque de Pamplemousses. Dans un autre temps, et ce, après qu’il a remué ciel et terre, il a été question de faire venir un spécialiste indien à la fin de ce mois pour opérer le bébé. C’est ce qu’a d’ailleurs confirmé le ministère de la Santé à Week-End.

“Vu l’état d’Ashley, une opération à la fin de mars aurait été aléatoire”, dit Ludovic Almel. Dimanche dernier, le bébé est transféré de l’hôpital Victoria par l’équipe médicale d’une clinique privé. “J’avais noté que mon fils présentait des signes de convulsion, ce qui m’a été confirmé par la clinique. À l’hôpital on m’assurait le contraire. On me disait qu’il dormait. Mais à peine son transfert effectué, un infirmier de la clinique privé a appelé le médecin en renfort car il avait remarqué quelque chose d’anormal au niveau de la gorge d’Ashley. Le médecin a alors enlevé d’importantes flegmes qui lui obstruaient la gorge, alors que le personnel soignant de l’hôpital n’avait rien constaté.”

À la clinique, les médecins préviennent les Almel l’opération qui allait être effectuée serait une intervention de la dernière chance, car le temps écoulé aux soins intensifs du service public a joué contre le bébé. La famille prend le risque, elle veut sauver son enfant. Une fois l’état du bébé stabilisé, il est opéré dans la soirée de dimanche dernier, mais décédera aux petites heures du matin.

Le couple Almel est désemparé. S’il salue le professionnalisme et l’encadrement prodigué par la clinique privée, en revanche, il pointe du doigt le chirurgien de l’hôpital du Nord et les autorités de la Santé. “Je n’ai pas les moyens de me battre contre eux. Mais c’est à cause d’eux que nous avons perdu notre bébé”, estime le père meurtri après avoir enterré son fils. Les Almel se remettent difficilement de cette perte douloureuse.

Né avec une TGV: Opéré à trois semaines, il prendra part au premier PSAC cette année

Lorsqu’il prend connaissance du combat des Almel pour sauver Ashley, ce père de famille ne peut s’empêcher de revenir en arrière et de revivre la même angoisse que les parents du bébé: celle de perdre son fils. Il y a bientôt dix ans, lorsque son épouse accouche dans une clinique privée, la pédiatre constate que celui-ci a un problème de souffle. Inquiète par cette anomalie, la spécialiste fait appel au cardiologue, lequel détecte l’absence d’un ventricule cardiaque chez le bébé et une transposition des gros vaisseaux (TGV). Les parents se rendent au centre cardiaque de l’hôpital SSRN où un chirurgien étranger, en mission, confirme les complications diagnostiquées auparavant.

Tout comme dans le cas du petit Ashley, le bébé doit subir une première intervention, soit le Glenn Procedure, avant une deuxième opération encore plus lourde pour rectifier l’anomalie. “Grâce à la présence de mes proches en Allemagne et des soutiens, nous nous sommes rendus là-bas pour effectuer le Glenn Procedure sur mon fils qui avait alors trois semaines. Trois mois plus tard, il a été opéré”, confie le père.

Les soins post-opératoires sont importants, dit-il, d’où la nécessité de rester sur place pendant un certain temps. L’enfant, qui est régulièrement suivi, a aussi été hospitalisé en Inde il y a deux ans dans le cadre d’une reconstruction palliative. “Un bébé qui présente une TGV doit être pris en charge peu de temps avant sa naissance”, rappelle notre interlocuteur, qui se dit bouleversé par le cas du petit Ashley.

Depuis, son fils, qui va sur ses dix ans, vit quasi normalement. Il est scolarisé, prendra même part aux premiers examens du Primary School Certificate Achievement, pratique la natation et l’équitation. “Il y a des limites à observer, mais il se porte et se comporte comme un enfant normal de son âge”, confie son père.

Fortis Clinique Darné améliore son site web

L’établissement de santé Fortis Clinique Darné a ajouté de nouvelles fonctionnalités à son site web. Désormais, les horaires de consultations médicales proposés par la clinique peuvent être connus en un seul clic. Le patient ou son proche pourront consulter les heures de consultation sexactes d’un médecin, que ce soit à l’établissement de Floréal ou à celui de Grand-Baie. La nouvelle plate-forme, qui se veut interactive, permet également aux patients d’envoyer leur dossier au médecin avant une visite. L’établissement compte maintenant sur le feedback de ses patients et de leurs proches à travers un formulaire en ligne.

Fortis Clinique Darné offre aussi la possibilité aux patients de se familiariser avec les procédures d’admission et de sortie avant leur éventuel séjour en clinique. Par ailleurs, ceux qui sont intéressés à travailler dans le monde hospitalier peuvent maintenant postuler pour un poste avant l’affichage d’avis d’offres d’emplois disponibles sur la page internet de la clinique. Ce nouveau site est accessible sur smartphone ou tablette pour toute information sur les différents départements de l’établissement.