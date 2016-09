NÉ À MAURICE: La presse fait l’éloge de l’ancien chef de Police de Toronto

Le chef de Police de Toronto, de 1989 à 1995, est décédé jeudi dernier. Né à Maurice en 1933, précisément à Beau-Bassin, de parents irlandais immigrés à Maurice, William McCormack s’est établi au Canada à la fin des années 1950. La presse de Toronto a fait l’éloge de ce Mauricien, mettant en avant sa gentillesse, son sens de l’équité, de la ténacité, de l’intégrité, du respect, de la charité, de la compassion et du leadership.

William McCormack était le fils du Colonel de la Police coloniale britannique William McCormack, qui fut décoré par le roi pour son travail de réforme dans la prison à Maurice et pour son travail avec les enfants atteints de polio. Le Toronto Sun relate la fierté de l’ancien chef de Police de Toronto pour son père et « how his family helped protect Jewish and other marginalized people during the Second World War ».

Quatre de ses cinq enfants lui ont emboîté le pas en devenant policiers, dont Mike McCormack, actuel président de la Toronto Police Association. « When McCormack’s retirement was looming, hundreds petitioned that he stay on as chief ―this, amid rumours he was being pushed out by rivals on the city’s police services board », écrit encore le Toronto Sun. Le chroniqueur, Bob Mc Donald, journaliste depuis les années 1950, disait à l’époque que « he is one of the best police chiefs ever and he should not be forced to retire until he is 65 ».

Selon The Star.com, « Toronto police Chief Mark Saunders called McCormack a leader who walks among giants, listing among his accomplishments the creation of the Toronto police museum ». Le maire de Toronto, John Tory, a déclaré, la semaine dernière, que McCormack sera « remembered for his dedication to serving and protecting residents of Toronto ». McCormack a reçu la Queen’s Golden Jubilee medal en 2002 et la Diamond Jubilee medal en 2013.