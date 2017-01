Ne sommes-nous pas en train de nous tromper sérieusement de cible ?

Dopée par les démagogies d’une opposition, elle-même en sursis, l’opinion publique tire à boulets rouges sur Jugnauth père pour avoir transmis le manteau (trop grand pour lui ?) de Chef suprême du pays à son fils. Certes, aucune démocratie qui se respecte ne saurait tolérer une telle transmission dynastique au plus haut échelon de l’État, qui relève des pires Républiques bananières. Même si juridiquement et constitutionnellement fondée, la passation de pouvoir de Jugnauth à Jugnauth a de quoi interpeller ceux qui sont attachés aux valeurs fondamentales d’une démocratie qui se respecte.

Il y a cependant de quoi s’étonner, voire même désespérer, de la réaction des partis de l’opposition ! Alors que le PMSD et le MMM ne trouvent rien d’autre que de brandir le spectre d’une démission collective du parlement, le Parti travailliste, à travers l’inénarrable Assirvaden, a menacé de faire un « sit-in » devant l’Assemblée nationale au moment de la cérémonie de prestation de serment du nouveau Premier ministre.

Mais pourquoi diable occulte-t-on le fond du problème ? N’est-ce pas le système politique qui permet encore que telles farces démocratiques perdurent ? Les leaders du PTr et du PMSD n’ont-ils pas eux-mêmes bénéficié de la tendance aux dérives dynastiques de notre système politique depuis bientôt cinquante ans ?

Et quand nous savons que certains caciques du MMM (et non des moindres !), prient secrètement pour qu’Emmanuel ou Joanna emboîte le pas à leur père, il y a de quoi se fracasser notre tête de peuple admirable contre un mur ! Alors est-ce vraiment constructif de pointer du doigt Anerood ou Pravind (surtout quand on a Ramgoolam ou Duval comme patronyme) ? Ne serait-il pas plus utile de s’attaquer au fond du problème ?

Mes chers compatriotes, n’est-il pas l’heure pour nous tous de réclamer d’une seule voix une réforme du système politique afin d’éliminer une fois pour toutes l’oligarchie politique instituée par les « grandes familles » et de nous affranchir de leur dogme ?

Seule une réforme en profondeur de notre système politique permettra d’apporter le sang neuf dont ce pays a cruellement besoin. Et cette réforme doit nécessairement poser la question de la limitation de mandats du Premier ministre, aujourd’hui seul rempart institutionnel contre les dérives dynastiques d’un système qui nous a trop longtemps exclus. Ce pays n’est pas la propriété de quelques « grandes familles ». À nous d’agir en conséquence !