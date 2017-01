NÉCROLOGIE : Adieu Om Puri, star de « La Cité de la Joie »

Om Puri est décédé aujourd’hui des suites d’une crise cardiaque à son domicile, à Bombay. Âgé de 66 ans et artiste à multiples facettes, l'acteur s’est distingué en Inde de même qu’ailleurs. En effet, après un caméo dans le célèbre Gandhi, de sir Richard Attenborough, Om Puri s’est révélé grâce à l’adaptation cinématographique du roman à succès La Cité de la Joie…

Qu’ils soient amateurs de purs produits de Bollywood, tels Rang de basanti, Yuva ou Action replay, ou d’excellents films d’Hollywood, comme Fish & Chips, My son the fanatic ou encore La guerre selon Charlie Wilson, les cinéphiles de tous bords connaissent, apprécient et saluent le talent d’Om Puri.

Né en 1950 dans l’État d’Haryana, dans le nord de l’Inde, Om Puri avait débuté dans les années 70’ dans des films en marathi avant de tourner dans de nombreuses productions en hindi, et même dans certains films pakistanais. Il a également joué dans bon nombre de films occidentaux, dont Gandhi, de Richard Attenborough, porté par Ben Kingsley (1982) et récompensé par huit Oscars.

Mais l’homme, véritable star de Bollywood, se fait surtout remarquer et connaître du grand public en donnant la réplique à Patrick Swayze dans La Cité de la Joie, de Roland Joffé (1992), adapté du roman de Dominique Lapierre. Plus récemment, on l’a vu face à Helen Mirren dans la comédie Les recettes du bonheur, de Lasse Hallström (2014). En 2007, il campait l’ancien président pakistanais Mohammed Zia dans La Guerre selon Charlie Wilson, de Mike Nichols. Il partageait le générique avec Tom Hanks, Julia Roberts et Philip Seymour Hoffman !

Son décès a été accueilli sur les réseaux sociaux par une pluie d’hommages envers celui qui avait reçu la “Padma Shri”, prix indien récompensant les personnalités qui se sont distinguées dans des domaines tels l’art, la littérature ou le sport. Simple, sobre et surtout livrant toujours une justesse de ton dans ses compositions, Om Puri était de cette génération d’acteurs pétris d'un immense talent et ayant la capacité de se glisser dans la peau de nombre de personnages. Citoyen indien, il a cependant été honoré du titre d’Officier de l’Ordre de l’Empire britannique, OBE (Honorary), en 2004 pour les services rendus à l’industrie britannique du cinéma.