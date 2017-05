NÉCROLOGIE : Décès d’Yvon Wong Yuen Tien

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de notre collègue Yvon Wong Yuen Tien, décédé à l'âge de 79 ans. Yvon, comme l'ont toujours appelé ses collègues au Mauricien, a toujours exercé avec beaucoup d'application son travail dans le service comptable du bureau et était toujours prêt à aider les employés, surtout lorsqu'il s'agissait de remplir les formulaires d'impôt. Au bureau, il était connu pour sa discrétion, car parlant peu, bien qu'il s'exprimait avec passion lorsqu'il s'agissait de football et de courses. Il avait pris sa retraite à l'âge de 75 ans.

Yvon était père de deux fils et était le fier grand-père de deux petits-enfants. Ses funérailles ont eu lieu ce matin en l'église du Sacré Coeur, à Beau-Bassin, et la crémation a eu lieu au cimetière de Phoenix. Nous présentons nos condoléances à sa veuve et ses enfants.