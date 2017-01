NÉCROLOGIE : Décès du premier président des Seychelles James Mancham

James Mancham, premier président des Seychelles, est décédé samedi à l’âge de 77 ans à sa résidence de Glacis, au nord de Mahé. Il a été président de 1976 à 1977 avant d’être renversé par l'ancien président France Albert René.

James Mancham, qui était à Maurice au début du mois dernier à l’occasion de l’organisation de la conférence sur la route maritime de la soie organisée à l’hôtel Intercontinental, est un vieil ami de Maurice. Avant d’occuper des fonctions officielles aux Seychelles, il était le correspondant du Mauricien dans l’archipel.

Né à Victoria en 1939, James Mancham a fait sa scolarité primaire et secondaire aux Seychelles avant de se rendre en Grande-Bretagne pour des études de Droit. Il a été “called to the bar” en 1961 au Middle Temple, à Londres. Il a par la suite pratiqué comme avocat aux Seychelles entre 1963 et 1967. En 1963, Mancham fonde le Parti démocratique seychellois (PDS). James Mancham a été membre de l’Assemblée législative des Seychelles entre 1964 et 1970, période durant laquelle il a été élu à trois reprises. Il dirige la délégation du Parti démocratique seychellois lors de la conférence constitutionnelle, à Londres, en 1970 et 1976. En 12 novembre 1970, il est nommé ministre en chef de la colonie britannique. Il conserve son poste lors de l’accession du pays à l’autonomie en 1975 et prend alors officiellement le titre de Premier ministre. Lors de l’accession des Seychelles à l’indépendance, le 29 juin 1976, il devient le premier chef d’État seychellois.

Alors qu’il était en visite à Londres, ancienne métropole de laquelle Mancham reste très proche, son Premier ministre France-Albert René s’empare du pouvoir. Mancham reste en exil au Royaume-Uni et y mène l’opposition. Il revient dans l’archipel en avril 1992 et aux élections multipartites de 1993 et se présente à l’élection présidentielle au nom du Parti démocratique seychellois, mais il se fait battre par Albert René. Il retente sa chance en mars 1998 sans plus de résultat, ne recevant que 13,8% des voix et la troisième place.

Mancham est aussi l’auteur de deux livres, l’un sur son renversement intitulé Paradise Raped, l’autre sur le rôle des Seychelles dans la lutte contre le terrorisme. Il s’est vu décerner en 2010 le Prix international des juristes pour la paix mondiale lors d’une conférence qui avait pour thème le terrorisme mondial.

James Macham était très proche de sir Gaëtan Duval et lors de son passage à Maurice le mois dernier, il racontait comment ils s’étaient tous deux rendus ensemble à Taïwan pour rencontrer le président Tchang Kai-Chek. Il devait toutefois établir des relations diplomatiques entre les Seychelles et la Chine au moment de l’accession de l’archipel à l’indépendance.

James Macham a également rencontré le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, à plusieurs reprises, dont lors de la visite officielle de ce dernier aux Seychelles et à l'occasion du dîner offert le mois dernier dans le cadre de la conférence sur la route maritime de la soie à Maurice. Lors de confidences aux journalistes, James Macham avait annoncé que son successeur, Albert René, avait été transporté d’urgence des Seychelles à La Réunion en raison de la détérioration de sa santé. Selon ses proches, il était encore très actif la semaine dernière avant l’annonce de son décès samedi matin.