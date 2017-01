NÉCROLOGIE : Décès de la choriste Marie-Michèle Perrine

La choriste Marie-Michèle Perrine est décédée ce matin, soit deux mois après avoir parlé publiquement de son cancer. Si elle n’a pas occupé les devants de la scène, elle était réputée dans le milieu musical pour avoir collaboré avec des artistes connus. De Ras Natty Baby à Kaya, en passant par OSB, elle a posé sa voix sur de nombreux albums.

La choriste s’est éteinte ce 31 janvier après avoir lutté contre sa maladie avec courage. « Rester positif et croire. » C’est le message qu’avait lancé Marie-Michèle Perrine, le 29 novembre dernier, à tous ceux atteints du cancer comme elle lors d’un point de presse, où elle a évoqué publiquement sa maladie. Ses camarades artistes avaient organisé un concert de solidarité, le 17 décembre dernier, pour l’aider à poursuivre ses soins.

Marie-Michèle Perrine avait fait ses premiers pas sur scène avec Ras Natty Baby. Par la suite, elle a chanté aux côtés de Kaya, d’OSB et de Tian Corentin, pour ne citer que ceux-là. Pendant 25 ans, elle a occupé la scène et a fréquenté les studios d’enregistrement. Bruno Raya, qui a côtoyé Marie-Michèle Perrine, se dit attristé par cette perte. « Marie-Michèle a contribué à l’évolution de la musique locale. Je pense que c’est la voix qu’on retrouve sur le plus d’albums. Elle va nous manquer, mais elle reste inoubliable. Je lui souhaite de reposer en paix car elle a énormément souffert », dit-il. Et d’évoquer également le caractère jovial et la personnalité de battante de la choriste. « Elle a cru jusqu’au bout. » Le Mauricien présente sa sympathie à la famille de Marie-Michèle Perrine.